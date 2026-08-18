আপনি হানি ট্র্যাপের মধ্যে নেই তো? যেভাবে বুঝবেন

ধরুন, কোনো একটি সামাজিক মাধ্যমে হঠাৎ ভেসে উঠল আকর্ষণীয় এক বার্তা। প্রেরকের প্রোফাইল ছবি নজরকাড়া, কথা বলার ধরন মার্জিত আর আচরণও অমায়িক। অল্প কয়েক দিনেই মানুষটির ওপর তৈরি হলো গভীর নির্ভরতা। দিনভর টেক্সট আর কথায় নিজের অজান্তেই জীবনের সবটুকু দখল করে নেয় সেই সম্পর্ক। কিন্তু ঠিক তখনই সামনে আসে গোপন মুহূর্তের ছবি, ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, দাবি করা হয় বড় অঙ্কের টাকা। চলতি ভাষায় যাকে বলা হয় ‘হানি ট্র্যাপ’ বা প্রেমের ফাঁদ।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত নর্তকী ও গুপ্তচর মাতা হারি থেকে শুরু করে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে শত্রুশিবিরের গোপন তথ্য হাতিয়ে নিতে এই টোপ ব্যবহার করা হতো হামেশা। তবে দিন বদলেছে। প্রযুক্তির এ সময়ে হানি ট্র্যাপ আর শুধু গোয়েন্দা সংস্থার জালে আটকে নেই। স্মার্টফোনের স্ক্রিনে ভর করে এই ফাঁদ এখন আমাদের প্রতিদিনের জীবনেও ঢুকে পড়েছে।
সাইবার অপরাধ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, একটু সতর্ক চোখ রাখলেই এই মিষ্টি সম্পর্কের আড়ালে ভয়ানক দিকগুলো চিনে নেওয়া যায়।
লাভ বম্বিং: অল্প কয়েক দিনের পরিচয়েই যদি কেউ নিজেকে আপনার কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করে, বলাই বাহুল্য এটি সম্পর্কের স্বাভাবিক গতি নয়। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একে বলে ‘লাভ বম্বিং’। বাস্তব জীবনে দেখা হওয়ার আগেই কোনো অচেনা মানুষ যখন আকাশচুম্বী আবেগ, ভালোবাসা দেখায়, তখন সচেতন হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
লাইভে ক্যামেরায় অনীহা ও অদ্ভুত অজুহাত: প্রোফাইলে ছবি হয়তো ঠিকই আছে, কিন্তু সরাসরি ভিডিও কলে দেখতে চাইলে দেখবেন অপর প্রান্তের মানুষটির অজুহাতের শেষ নেই। ক্যামেরা নষ্ট, নেটওয়ার্ক দুর্বল কিংবা পারিবারিক গোপনীয়তার নানা বাহানা। অনেক সময় আগে থেকে ডাউনলোড করা ক্লিপ বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ভিডিও দেখিয়েও বিভ্রান্ত করে।
ধীরে ধীরে আপনার দুর্বলতাগুলো চিনে নেওয়া: মিষ্টি কথার আড়ালে এরা খুব সাবধানে জেনে নেয় আপনার পেশা, পারিবারিক অবস্থান, আয়ের অঙ্ক কিংবা ব্যক্তিগত একাকিত্বের জায়গাগুলো। প্রযুক্তিবিদদের ভাষায় এই কৌশলটির নাম ‘সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং’।
অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ফাঁদ: সম্পর্ক কিছুটা এগোতেই তারা ভিডিও কলে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত তৈরির জন্য চাপ দেয়। আপনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই হয়তো গোপনে স্ক্রিন রেকর্ডার চালু হয়ে গেছে, যা পরবর্তী ব্ল্যাকমেলের মূল অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।
হঠাৎ সাজানো সংকট ও অর্থ দাবি: কিছুটা ঘনিষ্ঠতা তৈরির পরেই তাদের জীবনে তৈরি হয় নাটকীয় কোনো বিপদ। পরিবারের কারও হঠাৎ অপারেশন বা আইনি ঝামেলা—নিপুণ দক্ষতায় তৈরি হয় টাকা চাওয়ার গল্প।
ডিজিটাল দুনিয়ায় ক্ষতির ঝুঁকি এড়াতে খুব জটিল কোনো প্রযুক্তির দরকার পড়ে না; প্রয়োজন শুধু সতর্কতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। যা করতে পারেন—
প্রোফাইল যাচাই: অচেনা কারও প্রোফাইল ছবি দেখে সন্দেহ হলে গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চে ফেলে দেখে নিন। বহু প্রতারক ইন্টারনেট থেকে মডেল বা অন্য দেশের মানুষের ছবি চুরি করে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খোলে।
ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় সীমানা টানুন: সামাজিক মাধ্যমে নিজের রিয়েল-টাইম লোকেশন, ভ্রমণের আপডেট কিংবা পরিবারের স্পর্শকাতর তথ্য বা অর্থনৈতিক যেকোনো তথ্য উন্মুক্ত করা থেকে বিরত থাকুন।
ডিজিটালে কোনো কিছুই পুরোপুরি মুছে যায় না: ভিডিও কলে বা চ্যাটে এমন কোনো ছবি বা ভিডিও শেয়ার করবেন না, যা ভবিষ্যতে কারও হাতে চলে গেলে আপনার জীবন থমকে যেতে পারে। সামনাসামনি পরিচয় না হওয়া কারও কাছে কোনো পরিস্থিতিতেই অর্থ পাঠাবেন না।
অনেকেই সামাজিক সম্মান হারানোর ভয়ে প্রতারকদের দাবি মেনে নিয়ে টাকা দিতে থাকেন। এতে ব্ল্যাকমেলের মাত্রা তো কমেই না, বরং দিন দিন বাড়তে থাকে।
* প্রমাণ মুছে ফেলবেন না: ভয়ের চোটে চ্যাট হিস্ট্রি ডিলিট করবেন না। সব কথোপকথনের স্ক্রিনশট, অডিও-ভিডিও ফাইল এবং টাকা পাঠানোর তথ্যপ্রমাণ হিসেবে সংরক্ষণ করুন।
* যোগাযোগ ছিন্ন করুন: বাড়তি তর্ক বা কোনো ধরনের মীমাংসার চেষ্টা না করে অপরাধীর অ্যাকাউন্টগুলো ব্লক করুন এবং অর্থ দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করুন।
* আইনি সাহায্য নিন: জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ কিংবা বাংলাদেশ পুলিশের সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি) ও পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেনের (পিসিএসডব্লিউ) সহায়তা নিন। সাইবার অপরাধ দমনে এখন বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট ভুক্তভোগীর পরিচয় গোপন রেখে সরাসরি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
সূত্র: ইউএস ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফ টি সি) ও এফবিআই ইন্টারনেট ক্রাইম কমপ্লেইন্ট সেন্টার নীতিমালা, বাংলাদেশ পুলিশ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন এর আনুষ্ঠানিক নিরাপত্তা পরামর্শ ও আইনি পদক্ষেপের রূপরেখা, সাইবার অপরাধ ও ডিজিটাল সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম