ভালোবাসা দিবসে কোন তারকা কী ছবি দিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়

ভালোবাসা দিবসে কোন তারকা কী ছবি দিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়
মার্কিন উদ্যোক্তা ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব কাইলি জেনার। ইনস্টাগ্রামে এই ছবি আপলোড করে তিনি নিজেই নিজেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।ভালোবাসা দিবসে স্বামী সনি পোদ্দারের সঙ্গে তোলা স্নিগ্ধ কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। লিখেছেন ‘হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে।’ভালোবাসা দিবসে স্ত্রীকে পরিবারের সদস্যদের ছবিসহ বিশাল সাইজের কতগুলো বালিশ উপহার দিয়েছেন হলিউড অভিনেতা উইল স্মিথ। জেডা পিঙ্কেট স্মিথের ইনস্টাগ্রাম স্টোরি থেকে এমনটাই জানা গেছে।ফেসবুকে এই ছবি দিয়ে বাংলাদেশি অভিনেত্রী কেয়া পায়েল লিখেছেন, ‘বাঁচতে হলে ভালোবাসতে হবে।’
স্ত্রী ভিক্টোরিয়া বেকহামের সঙ্গে পুরোনো এই ছবিটিই ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন ইংল্যান্ডের ফুটবল তারকা ডেভিড বেকহাম। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘মাই ফরএভার ভ্যালেন্টাইন, আই লাভ ইউ।’ভ্যালেন্টাইন নয়। হলিউড অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান এই ছবি ইনস্টাগ্রামে দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি উদ্যাপন করছেন ‘গ্যালেন্টাইনস ডে’ (মেয়েদের বন্ধুত্ব)।
বিয়ের পুরোনো ভিডিওটাই নতুন করে ইনস্টাগ্রামে তুলে দিয়েছেন নিক জোনাস–প্রিয়াঙ্কা চোপড়া দম্পতি।স্ত্রী কেট মিডলটনের সঙ্গে এমন একটা ছবি ইনস্টাগ্রামে দিয়েছেন প্রিন্স উইলিয়াম, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। লিখেছেন, ‘হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে।’