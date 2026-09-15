তামিল রীতিতে সামান্থার ঘরোয়া ‘বেবি শাওয়ার’

২০২১ সালে নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের চার বছর পর ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর সামান্থা চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজ নিদিমোরুকে বিয়ে করেন। ২০২৬ সালের জুনে প্রকাশ্যে আসে সামান্থার গর্ভাবস্থার খবর।
জীবনযাপন ডেস্ক
দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির নানা আচার-অনুষ্ঠানে আজও জড়িয়ে আছে প্রাচীন বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন ও আশীর্বাদের আবহ। তামিল সম্প্রদায়ের এমনই একটি ঐতিহ্যবাহী রীতি ‘উদকাশান্তি স্নানম’
‘উদকাশান্তি’ শব্দের অর্থ মূলত পবিত্র জলের মাধ্যমে শান্তি বা মঙ্গল কামনা। দক্ষিণ ভারতীয় তারকা সামান্থা রুথ প্রভুও গর্ভাবস্থায় পালন করলেন এই আচার
এই আচারে মন্ত্রপাঠ ও পবিত্র জলের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। ১৫ সেপ্টেম্বর ঘরোয়া ছিমছাম এক আয়োজনে পবিত্র জল ও মন্ত্রের মাধ্যমে সামান্থা ও তাঁর অনাগত সন্তানের অশুভ বিষয় দূর করে জীবনে শান্তি, সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করা হয়তামিল সংস্কৃতিতে গর্ভধারণ ও সন্তান আগমনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক আচার রয়েছে। এর মধ্যে ‘ভালাইকাপ্পু’ বিশেষভাবে পরিচিত। ভালাইকাপ্পুতে হবু মায়ের হাতে কাচের চুড়ি পরানো হয়, ফুল দিয়ে সাজানো হয় এবং মা ও অনাগত সন্তানের সুস্থতার জন্য আশীর্বাদ করা হয়। সামান্থার এই আয়োজনেও সেটি পালিত হয়েছেসামান্থার এই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক আয়োজনে পরিবার ও আত্মীয়স্বজন একত্র হয়ে হবু মাকে শুভকামনা জানিয়েছেন। তাঁর মানসিক শক্তি বাড়াতে ও নতুন জীবনের আগমনকে উদ্যাপন করতেই এ আয়োজন
ভারতীয় উপমহাদেশে গর্ভকালীন এমন রীতির ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক রূপ রয়েছে—বাংলায় যেমন ‘সাধ’, তেমনি দক্ষিণ ভারতে ভালাইকাপ্পু। পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে সবচেয়ে চেনা-পরিচিত নাম হলো ‘বেবি শাওয়ার’। নাম ও আয়োজন আলাদা হলেও মূল আকাঙ্ক্ষা একই—নতুন প্রাণের আগমনকে ঘিরে মায়ের সুস্থতা, নিরাপদ প্রসব এবং শিশুর মঙ্গল কামনা। সেটিই হয়ে গেল সামান্থাদের বাড়িতে২০২৬ সালের জুনে প্রকাশ্যে আসে সামান্থার গর্ভাবস্থার খবর২৪ জুন ২০২৬ ‘মা ইনতি বাঙ্গারাম’ সিনেমার সাফল্য উদ্যাপনের অনুষ্ঠানে সামান্থা নিজেই তাঁর গর্ভাবস্থার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সেখানে এই অভিনেত্রী বলেন, তিনি কিছুদিনের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাচ্ছেন
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে সামান্থাকে গাঢ় হলুদ রঙের কামিজ-চুরিদার পরে, মাথায় ফুল দিয়ে, ফুল ও প্রদীপে সাজানো খোলা জায়গায় বসে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার পালন করতে দেখা যায়২০২১ সালে নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের চার বছর পর ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর সামান্থা চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজ নিদিমোরুকে বিয়ে করেন
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই সামান্থা আর রাজের ঘর আলো করে আসবে নতুন সদস্যঅনুষ্ঠানে সামান্থার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার ও সামান্থার বান্ধবী শিল্পা রেড্ডি। তিনিই প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে সবকিছুর আয়োজন করেছেন