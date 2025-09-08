সম্পর্ক

একনজরে রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার প্রেম

প্রেম নাকি ছাইচাপা আগুনের মতো, চোখে দেখা না গেলে কী হবে, উত্তাপ ঠিকই টের পাওয়া যায়। ভারতের বড় পর্দার দুই তারকা রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার ক্ষেত্রে এই কথা ঠিক ঠিক মিলে যায়। দুজনে প্রেমের কথা এখনো স্বীকার করেননি। তবে কাছের মানুষ আর ইন্ডাট্রিতে এই জুটির প্রেম ‘ওপেন সিক্রেট’। বিজয় দেবরাকোন্ডা জানিয়েছেন, তিনি প্রেম করছেন ‘এক সুন্দর হৃদয়ের নারী’র সঙ্গে। এদিকে রাশমিকাকে যতবার বিজয়ের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, মুখের অভিব্যক্তিই বলে দিয়েছে বাকিটা। ভক্তরাও পড়ে নিয়েছেন ঠিক ঠিক।

জিনাত শারমিন
সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাশমিকা মান্দানার কয়েকটি ছবি পাপারাজ্জিদের কল্যাণে ভাইরাল। সেখানে রাশমিকার বাঁ হাতের অনামিকায় শোভা পাচ্ছে হীরার আংটি। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি গোপনে বাগদান সেরে ফেলেছেন এই জুটি?
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
এর আগেও ২০১৭ সালে একবার বাগদান হয়েছিল রাশমিকার। তাঁর প্রথম সিনেমা ‘কিরিক-পার্টি’র সহ–অভিনেতা রক্ষিত শেট্টির সঙ্গে। তবে বিয়েতে গড়ানোর আগেই ভেঙে যায় সম্পর্ক। এই নিয়ে দুজনের কেউ কখনোই টুঁ–শব্দটি করেননি।
২০১৮ সালে ‘গীতা গোবিন্দ’ সিনেমার সেট থেকেই প্রেম শুরু রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার।
২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ডিয়ার কমরেড’ মুক্তির পর থেকে এই জুটি নিয়ে তুমুল ‘ক্রেজ’ তৈরি হয় ভক্তদের মধ্যে।
গত সাত বছরে দুজনকে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে একসঙ্গে—রেস্তোরাঁ, বিমানবন্দর অথবা অবকাশযাপকেন্দ্রে।
২০২৩ সালের জানুয়ারিতে রাশমিকা একটি লাইভ অনুষ্ঠানে জানান, তিনি নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে তাঁর এক বন্ধুর বাসায় আছেন। এর পরপরই ব্যাকগ্রাউন্ডে বিজয় দেবরাকোন্ডার কণ্ঠ শোনা যায়। তারপরই তাড়াহুড়া করে সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দেন রাশমিকা।
২০২৩ সালের নভেম্বরে দেওয়ালি উপলক্ষে রাশমিকা কিছু ছবি শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে। সেসব বিজয় দেবরাকোন্ডার বাড়িতেই তোলা।
২০২৪ সালেও রাশমিকা আলোর এই উৎসব কাটিয়েছেন তাঁর ‘জীবনের ধ্রুবতারা’ বিজয় দেবরাকোন্ডার বাড়িতে।
বিজয় দেবরাকোন্ডার বাড়িতে তোলা এই ছবি শেয়ার করে রাশমিকা লিখেছিলেন, ‘এই ক্যামেরাম্যান আমার খুবই প্রিয়। এই ক্যামেরাম্যানের তোলা সব ছবিও আমার খুব প্রিয়।’
রাশমিকার এই ছবিও বিজয় দেবরাকোন্ডার তোলা।
দুজন একসঙ্গে ঘুরে এসেছেন মালদ্বীপ।
একই সুইমিংপুল ও একই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা ছবি প্রকাশ করেছেন তাঁরা। ভক্তরা ঠিকই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছেন। বিজয় দেবরাকোন্ডার আগের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন!
সর্বশেষ ২০২৫ সালের ৫ এপ্রিল নিজের ২৯তম জন্মদিনও রাশমিকা পালন করেছেন ৩৬ বছর বয়সী প্রেমিক বিজয়ের সঙ্গে।
বলিউডে বিজয় দেবরাকোন্ডার অনুরাগীর অভাব নেই। সারা আলী খান ও অনন্যা পান্ডের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তাঁদের কাছে ইন্ডাস্ট্রির ‘স্বপ্নের পুরুষ’ কে, কার সঙ্গে প্রেম করতে চান তাঁরা। দুজনেই জানিয়েছেন, বিজয় দেবরাকোন্ডা ‘যদি সিঙ্গল থাকত’ তাহলে তাঁর সঙ্গেই প্রেম করতেন! ছবিতে বিজয় ও অনন্যা।
বাগদানের খবর চাউর হতেই ভাইরাল এই জুটির এআই দিয়ে বানানো কাল্পনিক বিয়ের ছবি।
এখন কেবল সত্যিকারের বিয়ের অপেক্ষায় দিন গুনছেন ভক্তরা…এটিও এআই দিয়ে বানানো এবং ভাইরাল!

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ও বলিউড শাদিস

