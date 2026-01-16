দীর্ঘ দিন পর প্রকাশ্যে একসঙ্গে প্রিতম-শেহতাজ, দেখুন ৬ ছবি
জেফার রহমান ও রাফসান সাবাবের বিয়ের থিম ছিল প্যাস্টেল রং। বিয়ের অনুষ্ঠানে শেহতাজের শাড়ির সঙ্গে মিলিয়েই গোলাপি সিল্কের পাঞ্জাবি পরেন প্রিতম হাসান। দেখুন সেই ছবিগুলো।
জীবনযাপন ডেস্ক
জেফার রহমান ও রাফসান সাবাবের বিয়ের থিম ছিল প্যাস্টেল রং। সেই থিমের সঙ্গে মিলিয়েই শেহতাজ পরেছেন হালকা গোলাপি মসলিন শাড়ি
বিজ্ঞাপন
শেহতাজের শাড়ির সঙ্গে মিলিয়েই গোলাপি সিল্কের পাঞ্জাবি পরেন প্রিতম হাসান
বিজ্ঞাপন
ডিজাইনার সাফিয়া সাথী জানালেন, তাঁর সংগ্রহ থেকেই নিজের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক বেছে নেন প্রিতম ও শেহতাজ।শেহতাজের শাড়ি ও ব্লাউজে ছিল সোনালি সুতার সিকোয়েন্স ও জারদৌসির কাজপ্রিতমের সিল্কের পাঞ্জাবিতেও ছিল একই রঙের সুতার এমব্রয়ডারি কাজশেহতাজের শাড়িটি বানাতে সব মিলিয়ে সময় লেগেছে দুই মাসের বেশি, জানান শাড়িটির ডিজাইনার সাফিয়া সাথী।