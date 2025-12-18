নতুন করে সম্পর্কে জড়ানোর আগে সময় নিন
সিঙ্গেলই থাকুন, যতক্ষণ না...

বিচ্ছেদ সামলানো খুবই কঠিন। নতুন করে সম্পর্কে জড়ানোর আগে সময় নিন। গবেষণা বলছে, আপনি যদি বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভুলতে তড়িঘড়ি করে দ্রুততম সময়ে সম্পর্কে জড়ান, তাহলে ৭০ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে সেটিও হয় আরেকটি ভুল সম্পর্ক। সেরে উঠুন। নিজের সঙ্গে পরিষ্কার বোঝাপড়া করে নিন। এ জন্য নিজেকে ১০টি প্রশ্ন করুন। এর মধ্যে ৫টি প্রশ্নের উত্তর হতে হবে ‘হ্যাঁ’। আর ৫টি প্রশ্নের উত্তর হতে হবে ‘না’। যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তাহলে আপনি সম্পর্কে জড়াতে পারেন। নয়তো সিঙ্গেল থাকাই শ্রেয় বলে রায় দিয়েছেন সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা।

সম্পর্কে জড়ানোর আগে এসব প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ হতে হবে

  • আগে পুরোনো সম্পর্কের ট্রমা থেকে পুরোপুরি সেরে উঠেছেন তো?

  • নিজেকে সময় দিন। বুঝুন, আপনি কেন নতুন সম্পর্কে জড়াতে চান? আপনি এই সম্পর্ক থেকে কী চান, সেটি আগে নিশ্চিত হয়ে নিন। আপনি কি সত্যিই এই সম্পর্কে জড়াতে চান?

  • আপনি কি সঠিক জীবনসঙ্গীর দেখে পেয়েছেন? সঙ্গী কি আপনাকে সম্মান করেন? আপনার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্মান করেন? সঙ্গী আশপাশে থাকলে কি নিজেকে আত্মবিশ্বাসী আর ফুরফুরে লাগে?

  • আপনি নিজে কি নিজেকে সুখী রাখতে পারছেন? মনে রাখবেন, আপনি নিজেই যদি নিজেকে ভালো রাখতে না পারেন, তাহলে অন্যকেও ভালো রাখতে পারবেন না। এমনকি অন্য কেউও আপনাকে ভালো রাখতে পারবে না। কেননা নিজেকে ভালো রাখার সূত্র তো আপনার নিজেরই জানা নেই!

  • আপনার সম্পর্ক কি আপনাকে মানসিকভাবে নির্ভার রাখতে পারছে? আপনার সম্পর্ক কি আপনাকে ভালো বোধ করাচ্ছে?

সম্পর্কে জড়ানোর আগে এসব প্রশ্নের উত্তর ‘না’ হতে হবে

  • নতুন সম্পর্ক কি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে মানসিক চাপ বা টেনশনের কারণ হচ্ছে বা হবে?

  • নিজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার সময় পছন্দের মানুষটি বাধা দিচ্ছেন? আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইছেন?

  • আপনাকে কি সম্পর্কের জন্য নিজের জীবনের স্বপ্ন, বন্ধুত্ব, পড়াশোনা বা পেশা বলিদান দিতে হচ্ছে?

  • আপনি পারিবারিক, সামাজিক, বন্ধুবলয় বা অন্য কোনো চাপে সম্পর্কে জড়াচ্ছেন না তো?

  • আপনি এই সম্পর্কের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন না তো?

