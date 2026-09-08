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বেবি বাম্পে দীপিকা–রণবীরের ফটোশুট

জীবনযাপন ডেস্ক
বলিউডের তারকা দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং দ্বিতীয়বার মা–বাবা হতে চলেছেন এই খবর বেশ পুরোনো
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/রণবীর সিং
তবে এত দিন দীপিকার কোনো ছবি সেভাবে প্রকাশ্যে আসেনি। এবার নিজেরাই প্রকাশ করেছেন বেবি বাম্পের ছবি
প্রেগন্যান্সি ফটোশুটের একগুচ্ছ ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে বলিউড তারকা রণবীর সিং লিখেছেন, ‘বেবি দুয়া অ্যান্ড আওয়ার হার্টস আর গেটিং বিগার! থ্যাংক ইউ ফর ইওর ব্লেসিংস’
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সাদা–কালো ছবিগুলোতে দারুণ কিছু মুহূর্ত উপভোগ করতে দেখা গেছে দীপিকা, রণবীর ও দুয়াকে। ছোট্ট দুয়ার চুলে দুটো ঝুটি বাঁধা
সাদা–কালো ছবিটি দেখে বোঝা যাচ্ছে, দীপিকার ম্যাটার্নিটি ড্রেসটি লেইসের। পোশাকটির সবচেয়ে মজার পার্ট হাই নেকলাইন। পুরো পরিবার এদিন রং মিলিয়ে পোশাক পরেছিল
বাবা ও কন্যার আদুরে ছবি। দুয়া ও রণবীর সিং অপেক্ষায় আছেন নতুন সদস্যকে বরণ করে নিতে
প্রায় ২০ সপ্তাহ আগে দুয়ার হাতে প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট ধরা একটি ছবি পোস্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয়বার মা হওয়ার ঘোষণা দেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন
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