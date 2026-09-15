সম্পর্ক

সম্পর্ক সুন্দর, নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী রাখতে এই পাঁচ বিষয় মনে রাখুন

সম্পর্ক কখনো একদিনে ভেঙে যায় না, আবার একদিনে গড়েও ওঠে না। প্রতিদিনের ছোট ছোট আচরণ, কথাবার্তা, সম্মান, আস্থা আর মনোযোগ; এসবের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে একটি সুস্থ সম্পর্ক।

জীবনযাপন ডেস্ক
কখনোই কোনো সম্পর্ককে ‘টেকেন অ্যাজ ফর গ্রান্টেড’ হিসেবে নেবেন না
ছবি: প্রথম আলো

অনেক সময় বড় কোনো ভুল নয়; বরং ছোট ছোট অবহেলাই সম্পর্কের রং ফিকে করে দেয়। তাই সম্পর্ক সুন্দর, নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী রাখতে পাঁচটি বিষয় সব সময় মনে রাখা জরুরি।

১. কেউ যদি আপনাকে বিশ্বাস করে গোপন কিছু বলে, তাহলে ঝগড়ার সময় সেই কথা ভুলেও তুলবেন না। হয়তো আবেগময় মুহূর্তে নিজের দুর্বলতার কথা বা কোনো বিশেষ ঘটনা বা মুহূর্তের কথা শেয়ার করেছে অপর পক্ষ। সেটাকে আপনি যদি ঝগড়ার সময় ব্যবহার করেন, তাহলে তা বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়।

Also read:স্ত্রীর ক্যানসারের সংবাদ পেয়ে কেন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন আয়ুষ্মান খুরানা
কোনো একটি বিষয় নিয়ে রেগে থাকলে সেটা অপর পক্ষকে সুন্দরভাবে বোঝান

২. হুট করে নিজের মুড অনুসারে যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া, আবার নিজের সুবিধামতো সময়ে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে ‘রেড ফ্ল্যাগ’। আপনার সময়ের দরকার হলে সেটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে সময় নিন। তারপর সেই সময় শেষে ফিরে আসুন।

৩. হতে পারে আপনি মর্মাহত বা বিপর্যস্ত। অথবা কোনো একটি বিষয় নিয়ে খুবই রেগে আছেন। সেটা অপর পক্ষকে অসম্মান না করে সুন্দরভাবে বোঝান। এটি সম্পর্কে খুবই প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ‘আর্ট’।

সঙ্গীর কথা মন দিয়ে শুনুন

৪. মনে রাখবেন, সম্পর্ক টিকেই থাকে ‘লিটল থিংস’-এর ওপর ভর করে। কখনোই সম্পর্ককে ‘টেকেন অ্যাজ ফর গ্রান্টেড’ হিসেবে নেবেন না, যাতে ছোট ছোট বিষয় হারিয়ে যেতে থাকে। এসব হারানোর মানে হলো, সম্পর্ক ফিকে হয়ে আসা।

৫. সঙ্গীর কথা মন দিয়ে শুনুন। একজনের কথা বলা শেষ হলে তারপরই অপরজন বলুন। কেবল এই একটি ছোট্ট অভ্যাস আপনার সম্পর্ককে অনেক অপ্রয়োজনীয় সংঘাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

সূত্র: সিটিজেন ডিজিটাল

Also read:৪১ বছর বয়সে আবার মা হচ্ছেন মাহিরা খান, টরন্টোর লালগালিচায় বেবি বাম্প
আরও পড়ুন