৫০ পেরিয়েও ‘মেইওয়াকু’ পদ্ধতি মেনে জাপানিরা যেভাবে সফল হন

‘কুড়িতেই বুড়ি’—এ ধারণা অনেক আগেই বদলেছে। কিন্তু ৫০ পেরোলেই যেন মাথায় ভর করে বার্ধক্য। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনও যেন বুড়িয়ে যেতে থাকে। নিজেকে মনে হতে থাকে অচল আর মনে হয় যেন সমাজ ও পরিবারের বোঝা হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম জাপানের প্রবীণেরা।
জাপান বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বয়স্ক জনসংখ্যার দেশ। কিন্তু দেশটির অনেক প্রবীণ বয়সের কাছে হার মানতে নারাজ। তাঁরা এখনো সক্রিয় এবং কর্মক্ষম জীবন উপভোগ করতে ভালোবাসেন।
জাপানি নাগরিক মিয়েকো নাগাওকা আশির কোঠায় পৌঁছে প্রথম সাঁতার শেখা শুরু করেন। নো নামের একটি ঐতিহ্যবাহী জাপানি নাটক দলে অনুশীলনের সময় তিনি হাঁটুতে আঘাত পান। এরপর সুস্থ হওয়ার জন্য সাঁতার শিখছিলেন। ১০০ বছর বয়সে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বই ‘আই অ্যাম হানড্রেড ইয়ারস ওল্ড অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ডস বেস্ট অ্যাকটিভ সুইমার’। এরপর তিনি ২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সুইমিং পুলে ১ হাজার ৫০০ মিটার সাঁতার কেটে বয়স্ক বিভাগে প্রথম বিশ্ব রেকর্ড গড়েন।
১০৫ বছর বয়সে তিনি মাস্টার্স সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং ঝুলিতে ভরেন ১৮টি বিশ্ব রেকর্ড! ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি অবসরের ঘোষণা দেন। ফুকুওকায় অনুষ্ঠিত জাপান মাস্টার্স প্রতিযোগিতায় শেষবারের মতো তিনি অংশ নেন। ১০৫ থেকে ১০৯ বছর বয়সী ব্যক্তিদের বিভাগে ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে প্রথম বিশ্ব রেকর্ড গড়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয় তাঁকে। দর্শকদের করতালির মধ্যে হাসিমুখে তিনি সুইমিং পুল ছেড়ে যান।
এরপর তিনি ইয়োকোহামায় ছেলের সঙ্গে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন এবং ২৫ বছরের অসাধারণ সাঁতার জীবনের ইতি টানেন। তাঁর ছেলে হিরোইউকি (৭৯), যিনি মায়ের সাঁতারের প্রশিক্ষণে সাহায্য করতেন, তিনি বলেন, ‘মায়ের এই বয়স পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে সাঁতার কাটার যে আনন্দ পেয়েছি, তা সত্যিই পরম সুখের। পৃথিবীতে আমাদের মতো উদাহরণ আর আছে বলে মনে হয় না।’
জাপানের আরেকজন অনুপ্রেরণাদায়ী প্রবীণ হিদেকিচি মিয়াজাকি। ২০১৯ সালে ১০৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান। অলিম্পিক স্বর্ণপদকজয়ী দৌড়বিদ উসাইন বোল্টের নাম অনুসারে তাঁকে ডাকা হতো ‘গোল্ডেন বোল্ট’। ১০৫ বছর বয়সে তিনি তার চেয়ে বেশি বয়সী ব্যক্তিদের সঙ্গে ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বের প্রথম রেকর্ড গড়েন। নিজের পারফরম্যান্স সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, ‘আমি সময় নিয়ে সন্তুষ্ট নই।’ এ উত্তর তাঁর প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতারই পরিচয় দেয়।
৮৬ বছর বয়সী পর্বতারোহী ও পেশাদার স্কিয়ার ইউইচিরো মিউরাও জাপানের আরেক অনন্য ব্যক্তিত্ব। চল্লিশের দশকে তিনি পিঠে প্যারাস্যুট নিয়ে মাউন্ট এভারেস্ট থেকে স্কি করে নামার চেষ্টা করেছিলেন। এ অসাধারণ অভিযান নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘দ্য ম্যান হু স্কিড ডাউন এভারেস্ট ’ ১৯৭৫ সালে সেরা প্রামাণ্যচিত্রের জন্য অস্কার লাভ করে।
৭০ বছর বয়সে তিনি আবার এভারেস্টে আরোহণ করেন এবং বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে চূড়ায় পৌঁছানোর রেকর্ড গড়েন। ৭৫ ও ৮০ বছর বয়সেও তিনি নিজের সেই রেকর্ড ভাঙেন। ২০১৯ সালের শুরুতে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বত অ্যাকনকাগুয়ায় আরোহণ এবং সেখান থেকে স্কি করে নামার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রায় ছয় হাজার মিটার উচ্চতায় হৃদ্যন্ত্রের সমস্যার আশঙ্কায় তাঁর চিকিৎসক তাঁকে অভিযান বন্ধ করার পরামর্শ দেন।
জাপানে ফিরে তিনি জানান, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। কারণ, ভবিষ্যতে আবার চেষ্টা করবেন। তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য, ৯০ বছর বয়সে আবার এভারেস্ট জয় করা। জাপানের এমন সক্রিয় ও প্রাণোচ্ছল প্রবীণদের তালিকা আরও দীর্ঘ। ৮৩ বছর বয়সী ম্যারাথন দৌড়বিদ মিচিহারু শিমোজো এবং ৮০ বছর বয়সে হঠাৎ শখের বশে সার্ফিং শুরু করা সেইচি সানো তার উদাহরণ।
জাপানি সংস্কৃতিতে মেইওয়াকু একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এর অর্থ হলো, অন্যের জন্য বিরক্তি বা অসুবিধার কারণ না হওয়া।
ছোটবেলা থেকেই জাপানিরা অন্যের জন্য বোঝা না হওয়ার শিক্ষা পায়। অনেক সময় কেউ সাহায্যের প্রস্তাব দিলে তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না। কারণ, তাঁদের মনে হয়, এতে অন্যের অসুবিধা হবে।
তবে প্রবীণদের ক্ষেত্রে এ মানসিকতা আরও গভীর হয়ে ওঠে। তাঁরা যতটা সম্ভব আর্থিক ও মানসিকভাবে স্বনির্ভর থাকার চেষ্টা করেন। এ মানসিকতা তাঁদের দীর্ঘদিন কর্মক্ষম থাকতে উৎসাহিত করে। জাপানের মন্ত্রিপরিষদের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৬০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী ব্যক্তিদের প্রায় ৭০ শতাংশ এবং ৭০ বছরের বেশি বয়সীদের প্রায় ৫০ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে কাজ, স্বেচ্ছাসেবা, সামাজিক কর্মকাণ্ড অথবা শখের কাজে যুক্ত থাকেন। এ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশটির প্রায় ৭০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান অবসরের বয়স বাড়িয়েছে। ফলে প্রবীণদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে।
কেইও স্পোর্টস মেডিসিন রিসার্চ সেন্টারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা গবেষণার সহযোগী অধ্যাপক ইউকো ওগুমা বলেন, ‘গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি বয়সেও পেশিশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। আগে আমরা মনে করতাম, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বয়স হলেও পেশির সহনশীলতা ও শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও।’
তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক প্রবীণ ব্যক্তিকে পাহাড়ে উঠতে হবে, এমন নয়। হালকা ব্যায়াম, প্রতিদিন হাঁটা, শরীর সাবলীল রাখার অনুশীলন কিংবা স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে ব্যায়াম করাও যথেষ্ট উপকারী।
ওগুমা মনে করেন, প্রবীণদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক সম্পর্কও বার্ধক্যে সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। তাঁর মতে, গত দশ বছরে জাপানে প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। এর পেছনে উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা এবং নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা—দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
অনেক সময় প্রবীণেরাই নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে ব্যায়াম করেন, নতুন কিছু শেখেন এবং সামাজিকভাবে সক্রিয় থাকেন। এ উদ্যোগ তাঁদের শারীরিকভাবে সুস্থ রাখার পাশাপাশি মানসিক শক্তিও বাড়ায়। সাঁতার, ক্যালিগ্রাফি, ফুল সাজানো (ইকেবানা), সেলাই, বাদ্যযন্ত্র বাজানো ও নাচ—এমন নানা কাজে প্রবীণেরা নিজেদের যুক্ত রাখেন।
এ ছাড়া বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের মধ্যে তাঁদের যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। প্রবীণেরা স্থানীয় স্কুলের অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। জাতীয় চিড়িয়াখানায় পর্যটকদের পথ দেখানোর কাজেও তাঁরা অংশ নেন। তাঁদের প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানোর জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
এবার পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক কিমিকো নিশিমোতোর সঙ্গে। ৯০ বছর বয়সী এই জাপানি নারী ইনস্টাগ্রামে ২ লাখ ২০ হাজারের বেশি অনুসারীর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। যদি প্রবীণ ক্রীড়াবিদেরা শারীরিক ও মানসিক শক্তির উদাহরণ হন, তাহলে নিশিমোতো হলেন প্রাণবন্ত জীবনের প্রতীক।
ছেলের পরিচালিত ফটোগ্রাফি ক্লাসে অংশ নিতে গিয়েই তাঁর ছবি তোলার প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। ক্যামেরার শাটারের শব্দ তাঁর এতটাই ভালো লেগেছিল যে তিনি ধীরে ধীরে ফটোগ্রাফির প্রেমে পড়ে যান। তাঁর ছবিগুলোয় রয়েছে অদ্ভুত রসবোধ ও সৃজনশীলতা। তিনি নিজের বার্ধক্যকে হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেন।
হয়তো উত্তরটি লুকিয়ে আছে জাপানিদের সেই মেইওয়াকু মানসিকতার মধ্যেই—অন্যের জন্য বোঝা না হয়ে যতটা সম্ভব নিজের জীবনকে স্বনির্ভর ও অর্থবহ করে তুলুন। জাপানিদের খাদ্যাভ্যাস তাঁদের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রশংসিত হলেও দীর্ঘায়ু ও সুন্দর বার্ধক্যের পেছনে আরও অনেক বিষয় কাজ করে।
শুধু স্বাস্থ্যকর খাবারই দীর্ঘ ও আনন্দময় জীবনের একমাত্র রহস্য নয়। হয়তো আসল রহস্যটি রয়েছে তাঁর ইনস্টাগ্রামের ছবিগুলোয় ছড়িয়ে থাকা আনন্দের মধ্যেই। জীবনকে ভালোবাসা, নতুন কিছু শেখা, নিজের স্বপ্ন ধরে রাখা, সামাজিকভাবে সক্রিয় থাকা এবং প্রতিটি বয়সকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা—এসবই সুন্দর বার্ধক্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
সূত্র: বিবিসি