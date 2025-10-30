বিয়ের আগে নিজের জন্য ৮টি প্রস্তুতি

বিয়ে শুধু একটা অনুষ্ঠান নয়, জীবনের একদম নতুন অধ্যায়ের সূচনা। কেউ বিয়ে করেন কাউকে ভালোবেসে, কেউ পরিবারের পছন্দে বেছে নেন জীবনসঙ্গী। যেভাবেই হোক, বিয়ের পর জীবনটা বদলে যায়। তাই শুধু সাজগোজ বা আয়োজন নয়, বিয়ের আগে নিজের মন, মানসিকতা আর জীবনটাকেও একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার। চলুন জেনে নিই, কোন ৮টি বিষয়ে আগে থেকেই ভাবা দরকার।
বিয়ের পর সবকিছু একদম নিখুঁত হবে, এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসুন। জীবন সব সময় সিনেমার মতো চলে না। টানাপোড়েন, মতভেদ সবই থাকবে। এই সত্যটা মেনে নিলে মানসিক চাপ অনেক কমে যাবে।
প্রত্যেকের ভালোবাসা প্রকাশের ধরন আলাদা। কেউ কথায়, কেউ সময় দিয়ে, কেউ আবার ছোট উপহার বা যত্নের মাধ্যমে ভালোবাসা দেখায়। নিজের আর ভবিষ্যতের সঙ্গীর ভালোবাসার ভাষা বুঝে নেওয়া সম্পর্কটাকে আরও গভীর করে।
ভালো সম্পর্কের ভিত্তি হলো সম্মান। সঙ্গীর মতামত, পেশা, ব্যক্তিত্ব—সবকিছুকে শ্রদ্ধা করুন। তর্ক বা মতভেদ হবেই, কিন্তু অপমান নয়—এই সহজ নিয়মটাই সম্পর্কটাকে সুন্দর রাখে।
শারীরিক ঘনিষ্ঠতা কোনো লজ্জার বিষয় নয়। এটা দুজনকে কাছাকাছি আনে, বোঝাপড়া বাড়ায়। বিয়ের আগে এই বিষয়টা নিয়ে খোলাখুলি ভাবুন, আর ভবিষ্যতের সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করুন।
ঘর মানে শুধু চার দেয়াল নয়, মন ভালো রাখার একটা জায়গা। হাসি–আনন্দ, প্রশংসা, ছোটখাটো যত্ন—এসবই ঘরকে ঘর বানায়। ইতিবাচক মনোভাব রাখলে সম্পর্ক হয় সুখের।
বিয়ের পর অনেকেই ভাবেন এখন তো বদলাতেই হবে। কিন্তু নিজের শখ, আগ্রহ বা স্বপ্ন হারিয়ে ফেললে আপনি নিজেকেই হারাবেন। নিজের মতো করে বাঁচার জায়গাটা রাখুন, তাতেই সম্পর্ক আরও সুন্দর হবে।
ভালোবাসা যেমন দরকার, তেমনি অর্থনৈতিক প্রস্তুতিও জরুরি। নিজের সঞ্চয় রাখুন, বাজেট করুন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করুন। টাকার চিন্তা কমলে মনও হালকা থাকবে।
সম্পর্কে ভুল হবেই—আপনারও, সঙ্গীরও। রাগ জমিয়ে রাখলে দূরত্ব বাড়ে। তাই ক্ষমা করা আর নিজের ভুল স্বীকার করা—এই দুটি অভ্যাস সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখে।
শেষ কথা
বিয়ে মানেই শুধু ভালোবাসা নয়, বরং একসঙ্গে বেড়ে ওঠা। সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে চাইলে বোঝাপড়া, শ্রদ্ধা আর ছোটখাটো যত্ন—এই তিনটিই সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি।
আজ থেকেই যদি এই ৮টি বিষয় একটু ভাবতে শুরু করেন, তাহলে শুধু বিয়ের দিনটাই নয়, বিয়ের পরের জীবনটাও অনেক ফুরফুরে, সুন্দর আর পরিপূর্ণ হবে।
সূত্র: ম্যারেজ ডটকম