সারা টেন্ডুলকারই কি ভাই অর্জুনের বিয়ের ঘটক? বিস্তারিত জানুন ছবিতে ছবিতে

সারা টেন্ডুলকারই কি ভাই অর্জুনের বিয়ের ঘটক? বিস্তারিত জানুন ছবিতে ছবিতে
পছন্দের পাত্রীর সঙ্গে ১৩ আগস্ট বাগ্দান সারলেন বিশ্বখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারের পুত্র অর্জুন টেন্ডুলকারবাবার পথ ধরে অর্জুন ক্রিকেটকেই পেশা হিসেবে বেছে নিলেও এখনো সীমাবদ্ধ আছেন ঘরোয়া টুর্নামেন্টে। ছবিতে বাবার সঙ্গে সারা ও অর্জুন টেন্ডুলকারআইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে খেলা অর্জুন টেন্ডুলকারের বাগ্দত্তার নাম সানিয়া চন্দকসানিয়া চন্দকের বাবা মুম্বাইভিত্তিক বিখ্যাত ব্যবসায়ী গৌরব ঘাই (ডানে), আর তাঁর দাদা বিখ্যাত ব্যবসায়ী রবি ঘাই (বাঁয়ে)। মুম্বাইয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও ব্রুকলিন ক্রিমারি আইসক্রিম কোম্পানির স্বত্বাধিকারী সানিয়া চন্দকের দাদা রবি ঘাই। সানিয়াও ব্যবসায়ী। মুম্বাইয়ে ‘মিস্টার পওজ পেট স্পা অ্যান্ড স্টোর’–এর পরিচালক ও ব্যবসায়িক অংশীদার
২০২৪ সালে ভেটেরিনারি টেকনিশিয়ানের সার্টিফিকেট নিয়েছেন সানিয়াঅর্জুনের বোন সারা টেন্ডুলকারের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক সানিয়া চন্দকেরইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন সময়ে দুজনের একসঙ্গে ছবিও দেখা যায়ধারণা করা হচ্ছে, বোনের পরিচয়ের সূত্র ধরেই সানিয়ার সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে অর্জুনেরসানিয়া পড়াশোনা করেছেন মুম্বাইয়ের দ্য ক্যাথেড্রাল অ্যান্ড জন কনন সিনিয়র স্কুলে। এরপর স্নাতক করেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস থেকেএদিকে অর্জুন আইপিএল ছাড়াও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন গোয়ার হয়ে। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে মিডলসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট লিগের দল এলিং ক্লাবেও খেলেছেন অর্জুনঅর্জুনের মোট সম্পদের আর্থিক মূল্য ২২ কোটি রুপিগ্যালারিতে বসে অর্জুনের একাধিক ম্যাচ দেখেছেন সানিয়া। অর্জুনের বোন সারার সঙ্গেও গ্যালারিতে দেখা গেছে তাঁকে
মা–বাবার বাইরে বোন সারার সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া অর্জুনের। আর তাই প্রেমের বেলায়ও বোনের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়েছেন অর্জুন। ছবিতে মা–বাবার সঙ্গে দুই ভাইবোনবিভিন্ন সময় সানিয়ার পেট ক্লিনিকেও গিয়েছেন অর্জুন। প্রাণীদের পাশাপাশি সময় কাটিয়েছেন সানিয়ার সঙ্গেছেলের বিয়ের আগে স্ত্রী অঞ্জলিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে নিজ হাতে পূজা সেরেছেন শচীন টেন্ডুলকারপূজার দিন ছেলেমেয়ের পাশাপাশি শচীনের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন হবু পুত্রবধূও