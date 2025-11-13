জেন–জির ডেটিং ডিকশনারিতে ক্রমাগত যুক্ত হচ্ছে নতুন শব্দ
সম্পর্ক

যে ৭টি মডার্ন ডেটিং স্ল্যাং না জানলে বর্তমান প্রজন্মকে বুঝবেন না

জেন–জির ডেটিং ডিকশনারিতে ক্রমাগত যুক্ত হচ্ছে নতুন শব্দ। সেসব শব্দ না জানলে আপনি নতুন প্রজন্মের ভাষা বুঝবেন না। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হবে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন না। তাই চলুন জেনে নেওয়া যাক ৭টি মডার্ন ডেটিং স্ল্যাং।

জীবনযাপন ডেস্ক

১. শ্রেকড (Shrekked)

নিজের চেয়ে কম যোগ্যতার, কম সামাজিক স্ট্যাটাস বা কম অর্থনৈতিক স্ট্যান্ডার্ডের কাউকে ডেট করে তাঁর কাছ থেকে অবহেলিত হওয়া, কষ্ট পাওয়া, প্রতারিত হওয়া বা বঞ্চনার শিকার হওয়া।

২. কাফিং (Cuffing)

অল্প সময়ের জন্য কোনো সম্পর্কে জড়ানো। সাধারণত ৬ মাস টেকে। সিঙ্গলরা শীতের সময়টা পার করার জন্য উভয়ের সম্মতিতে এ রকম সম্পর্কে জড়ায়।

৩. অরবিটিং (Orbiting)

এককথায় ‘শেষ হইয়াও হইল না শেষ’। সম্পর্ক আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ করেছেন। তবে এখনো আপনারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুক্ত আছেন। আপনি তাঁর ‘মাই ডে’ দেখেন। মাঝেমধ্যে হয়তো ছবিতে রিঅ্যাক্টও করেন।

তবে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্য বা সম্ভাবনা নিয়ে নয়। ‘এমনিতেই’ আপনি তাঁর ‘অববিট’ বা কক্ষপথে ঘোরাফেরা করেন। ‘গোস্টিং’ করার পর লুকিয়ে ইনস্টাগ্রাম পোস্ট দেখাও অরবিটিংয়ের মধ্যে পড়ে।

জেন–জির ভাষায়, কুশনিং প্রথম সম্পর্ক ভাঙার ট্রমা সহজেই কাটিয়ে ওঠার উপায়

৪. কুশনিং (Cushioning)

বিকল্প রোমান্টিক সম্পর্ক বা ‘ডাবল টাইমিং’ রাখা, যাতে প্রথম সম্পর্ক যদি কোনোভাবে ভেঙে যায়, তাহলে চট করে দ্বিতীয় সম্পর্কে ‘মুভ অন’ করতে পারেন। এটা প্রথম সম্পর্ক ভাঙার ট্রমা সহজেই কাটিয়ে ওঠার উপায়।

৫. পকেটিং (Pocketing)

যাঁর সঙ্গে প্রেম করছেন, তাঁকে ফ্রেন্ড সার্কেল বা পরিবারের সদস্যদের থেকে লুকিয়ে রাখা।

৬. ডিলিউশনশিপ (Delutionship)

সম্পর্কে একজনের ফ্যান্টাসি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অবাস্তব কল্পনাকে ডিলিউশনশিপ বলে। মনে মনে অনেক কিছু ভেবে নেওয়া, অপরপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে হয়তো ক্ষুণাক্ষরেও কিছু জানে না। যেমন আপনি হয়তো ভাবছেন যে বিশেষ একজন আপনাকে অনেক ভালোবাসে, এর মানে আপনি ডিলিউশনশিপে আছেন।

ডিলিউশনশিপ মানে মনে মনে অনেক কিছু ভেবে নেওয়া, অপরপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে হয়তো ক্ষুণাক্ষরেও কিছু জানে না

৭. ক্যাননবলিং (Cannonballing)

এর অর্থ হলো, খুব অল্প সময়ে বা দ্রুত কোনো সম্পর্কে ‘কমিটমেন্ট’-এ যাওয়া। বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া বা দ্রুতই ‘ইন আ রিলেশনশিপ’ স্ট্যাটাস দেওয়া। ‘লিভ টুগেদার’ শুরু করা অথবা বিয়ে করা।

