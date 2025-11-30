অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজের বিয়ের আয়োজন দেখুন ছবিতে

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজের বিয়ের আয়োজন দেখুন ছবিতে
বিয়ে করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ। কনের নাম জোডি হেইডন। অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় গতকাল ২৯ নভেম্বর বসেছিল বিয়ের আসর।বিয়ের আংটি নিয়ে এসেছিল (রিং বিয়ারার) এলা নামের একটি ছোট্ট মেয়ে ও প্রধানমন্ত্রীর কুকুর টোটো।অতিথিদের জন্য ছিল বিশেষভাবে তৈরি বিয়ারের ক্যান, বাগদানের ঘোষণা দেওয়ার সময় তোলা ছবি স্থান পেয়েছে সেখানে।
পুত্র নাথান ও কুকুর টোটোর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী।অস্ট্রেলিয়ায় অ্যান্টনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি দায়িত্বে থাকাকালে বিয়ে করলেন।২০২০ সালে এক নৈশভোজে দুজনের পরিচয়। গত বছর ভালোবাসা দিবসে তাঁদের বাগদান হয়েছিল।ফ্র্যাঙ্ক সিনাওত্রার ‘দ্য ওয়ে ইউ লুক টুনাইট’ গানের সঙ্গে নেচেছেন বর-কনে। নবদম্পতি মধুচন্দ্রিমা কাটাবেন অস্ট্রেলিয়াতেই। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ছুটি কাটাবেন তাঁরা।