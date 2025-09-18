নতুন আইফোন কেনার মতো টাকা আয় করতে যুক্তরাষ্ট্রে লাগবে ৫ দিন, বাংলাদেশে কত দিন

একই ফোন, কিন্তু কিনতে হলে আয়–ব্যয়ের ফারাক দেশভেদে আকাশপাতাল। কোথাও মাত্র কয়েক দিনের বেতন, আবার কোথাও লাগবে কয়েক মাসের কষ্টার্জিত অর্থ। দেশে দেশে ব্যক্তির গড় আয়ের ভিত্তিতে নতুন আইফোন ১৭ প্রো (২৫৬ জিবি) কিনতে কত দিন কাজ করতে হবে, তার একটা হিসাব বের করেছি আমরা। সঙ্গে জেনে নিন বাংলাদেশে গড় আয়ের একজন ব্যক্তিকে কত দিন কাজ করতে হবে নতুন আইফোন কিনতে চাইলে।
এখানে বাংলাদেশসহ ৩৪টি দেশের হিসাব তুলে ধরা হলো। শুরুতেই দেখে নিন ৪টি দেশের বিস্তারিত হিসাব। সময় বাঁচাতে ২৯টি দেশের বিস্তারিত তথ্য না দিয়ে কেবল তালিকাই দেওয়া হলো। সবশেষে পড়ুন বাংলাদেশের বিস্তারিত হিসাব।
মাসিক গড় আয়: ৬ হাজার ৯৬৬ ইউরো (১০ লাখ ৪ হাজার টাকা প্রায়)
দৈনিক গড় আয় (২২ দিন ধরে): ৩১৭ ইউরো প্রায় (৪৬ হাজার টাকা প্রায়)
আইফোনের দাম: ১ হাজার ২৮৯ ইউরো প্রায় (১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা প্রায়)
কাজ করতে হবে: ৪ দিন
মাসিক গড় আয়: ৫ হাজার ১৭৪ মার্কিন ডলার (৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা)
দৈনিক গড় আয়: প্রায় ২৩৫ মার্কিন ডলার (২৯ হাজার টাকা প্রায়)
আইফোনের দাম: ১ হাজার ৯৯ ডলার (১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা প্রায়)
কাজ করতে হবে: ৫ দিন
মাসিক গড় আয়: ৪৪ হাজার ৮০০ পেসো (৯৬ হাজার টাকা)
দৈনিক গড় আয়: ২ হাজার ৩৬ ফিলিপাইন পেসো প্রায় (৪ হাজার ৩৬৬ টাকা)
আইফোনের দাম: ৭৯ হাজার ৯৯০ পেসো (১ লাখ ৭১ হাজার ৫০০ টাকা)
কাজ করতে হবে: ৩৯ দিন
মাসিক গড় আয়: প্রায় ২৫ হাজার রুপি (৩৫ হাজার টাকা প্রায়)
দৈনিক গড় আয়: ১ হাজার ১৩৬ রুপি (১ হাজার ৫৭৫ টাকা)
আইফোনের দাম: ১ লাখ ৩৪ হাজার ৯০০ রুপি (১ লাখ ৮৭ হাজার টাকা)
কাজ করতে হবে: ১১৯ দিন
সুইজারল্যান্ড: ৩ দিন
বেলজিয়াম: ৪ দিন
ডেনমার্ক: ৪ দিন
নেদারল্যান্ডস: ৪ দিন
নরওয়ে: ৪ দিন
অস্ট্রেলিয়া: ৫ দিন
অস্ট্রিয়া: ৫ দিন
ফিনল্যান্ড: ৫ দিন
আয়ারল্যান্ড: ৫ দিন
জার্মানি: ৫ দিন
কানাডা: ৫ দিন
ফ্রান্স: ৬ দিন
সুইডেন: ৬ দিন
যুক্তরাজ্য: ৭ দিন
নিউজিল্যান্ড: ৭ দিন
সিঙ্গাপুর: ৮ দিন
ইতালি: ৮ দিন
সংযুক্ত আরব আমিরাত: ৮ দিন
স্পেন: ৯ দিন
চেকোস্লাভাকিয়া: ১২ দিন
পোল্যান্ড: ১৭ দিন
পর্তুগাল: ২৪ দিন
হাঙ্গেরি: ২৭ দিন
চিলি: ৩২ দিন
মালয়েশিয়া: ৪৫ দিন
থাইল্যান্ড: ৬১ দিন
ব্রাজিল: ৭৭ দিন
তুরস্ক: ৮৯ দিন
ভিয়েতনাম: ৯৯ দিন
মাসিক গড় আয়: ২৮ হাজার ২৫৯ টাকা
দৈনিক আয় (২২ দিন ধরা হলে): ১ হাজার ২৮৪ টাকা
আইফোনের দাম: ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা (প্রি–অর্ডার পর্যায়ে আছে বলে সম্ভাব্য দাম দেওয়া হলো)
কাজ করতে হবে: ১২৫ দিন
অর্থাৎ একটি নতুন আইফোন ১৭ প্রো (২৫৬ জিবি) কেনার জন্য বাংলাদেশে একজন গড় আয়ের ব্যক্তিকে কাজ করতে হবে চার মাসের বেশি।
হিসাবগুলো গড় আয়ের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ফলে কারও আয় বেশি হলে দিনসংখ্যা কমবে, আর আয় কম হলে আরও বেশি দিন লাগবে। মাসে কর্মদিবসের সংখ্যাটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে তুলনাটা স্পষ্ট করে দেয়, কোন দেশে নতুন আইফোন কেনা কতটা সহজ আর কোন দেশে কতটা কঠিন।
সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), অ্যাপল, ইকোনমিক টাইমস, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এসএসএ ডটগভ, ওয়ার্ল্ড ডেটা, ট্রেডিং ইকোনমিকস, ফাইডালিটি, ডেস্কট্র্যাক, প্লেরোল, টেকরাডার, গিকসফরগিকস, বিএলএস ডটগভ, পাবলিক ডটলু ও ফোর্বস