এবার পূজার আয়োজনে শাড়ি থেকে স্কার্ট—থাকছে সবকিছুই

পূজার সংগ্রহে এবার নির্দিষ্ট কোনো রং প্রাধান্য পায়নি; বরং নানা রঙের ব্যবহারে পুরো উৎসবেই চলে আসবে ভিন্ন আমেজ। পূজার আয়োজনে শাড়ি থেকে স্কার্ট—এবারও থাকছে সবকিছুই।

রয়া মুনতাসীর

শাড়িতে চিরায়ত রং

লাল-সাদা পূজার চিরায়ত রং। এই দুটি রঙে সম্পূর্ণ হয় পূজার আমেজ। হ্যান্ডলুম সুতির শাড়িটির ওপর ব্লক প্রিন্টে তুলে ধরা হয়েছে জামদানি মোটিফ। মানিয়ে যাবে দশমীর সাজে
মডেল: লামিয়া, সাজ: পারসোনা। ছবি: সুমন ইউসুফ, শাড়ি: সরলা

শাড়িতে ফুল

হেলিকোনিয়া ফুলের নকশায় সাজানো শাড়ি। ১৪ হাতের সেমিমসলিন শাড়িতে করা হয়েছে ডিজিটাল প্রিন্টের নকশা। যেকোনো অনুষ্ঠানেই মানানসই

কামিজে আরাম

পূজার সময় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোটাছুটির সময় আরাম দেবে সালোয়ার–কামিজ। একই রঙের কামিজ আর ওড়নায় কিছুটা বিপরীত নকশা নিয়ে এসেছে গলার আর হাতের লেস। অরগাঞ্জা কাপড় দিয়ে বানানো কামিজটির ওপর ফুলের নকশা। নীল রঙের প্রাধান্যে ফুটে উঠেছে শরতের স্নিগ্ধ অনুভব

স্কার্টে স্টাইলিশ

অরগাঞ্জা স্কার্টের ওপর কলকা মোটিফের হ্যান্ড প্রিন্টের নকশা। দুই স্তরে তৈরি স্কার্টটির ওপরে অরগাঞ্জা আর নিচের স্তরে ব্যবহার করা হয়েছে সিল্কের কাপড়। পূজায় যাঁরা একটু ফিউশন লুক চান, স্কার্টটি তাঁদের জন্য বেশ মানানসই হবে

লিনেনে সারা দিন

এই পোশাকে প্রাধান্য পেয়েছে আরাম। লিনেন উপকরণের এ পোশাক গরমের জন্য মানানসই

পোশাকে পদ্মফুল

এ লাইন কাটের পোশাকটিতে তুলে ধরা হয়েছে পদ্মফুলের নকশা

কাফতানে সহজাত

কাফতান-কাট টপের সঙ্গে পালাজ্জো প্যান্ট। নরম জর্জেটের ওপর এমব্রয়ডারির কাজ নজর কাড়ে
