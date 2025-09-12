ছেলেদের গয়না, বিশ্বখ্যাত প্রসাধনী, দেশীয় ব্র্যান্ডে ছাড়—ঢাকায় কেনাকাটার খোঁজখবর

ছেলেদের নতুন গয়না আর মেয়েদের নতুন প্রসাধনী এসেছে শহরে। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্র্যান্ড দিচ্ছে বিশেষ ছাড়। জেনে নেওয়া যাক সেগুলোরই খোঁজখবর।
৪ সেপ্টেম্বর ছেলেদের গয়নার নতুন সংগ্রহ এনেছে ‘সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি’। রয়েছে ব্রেসলেট, মালা ও আংটি। আধুনিক নকশার এই গয়নাগুলো বেশ হালকা। সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির স্বত্বাধিকারী জেরিন তাসনিম খান বলেন, ‘ছেলেরা সাধারণত রুপালি রঙের গয়না পরতে বেশি পছন্দ করেন। তাই এই সংগ্রহে রুপালি রঙের গয়না বেশি।’ সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে পাওয়া যাচ্ছে গয়নাগুলো।
১৬ বছর পূর্তি উৎসব উদ্যাপন করছে লা রিভ। ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মন্নুজান নার্গিস সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘এ বছর আমাদের থিম “পাওয়ার অব সিক্সটিন: লিগ্যাসি ইন এভরি স্টিচ”।’ ১৬ বছর পূর্তিতে লা রিভের ক্রেতাদের জন্য ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে উদ্যাপন উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লা রিভের স্টোর ও অনলাইনে নির্দিষ্ট পরিমাণ কেনাকাটা করলেই পাওয়া যাবে মগ, ক্যাপ অথবা টোট ব্যাগ। পাশাপাশি দেশজুড়ে চলছে মডেল খোঁজার প্রতিযোগিতা এবং অনলাইনে লা রিভের সঙ্গে প্রিয় স্মৃতি ভাগ করে নেওয়ার আয়োজন।
প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এসেছে বিশ্বখ্যাত প্রসাধনী ব্র্যান্ড ম্যাক কসমেটিকস। আনুষ্ঠানিকভাবে এটি নিয়ে এসেছে সুন্দরা বিউটি। প্রতিষ্ঠানটি থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের সৌন্দর্য বাজার দ্রুত বদলাচ্ছে। নতুন প্রজন্ম আত্মবিশ্বাসী, বৈচিত্র্যপ্রবণ এবং বিশ্বমানের পণ্যের প্রতি আগ্রহী। সেই চাহিদার কারণেই নিয়ে আসা হলো ম্যাক। বিশ্বমানের সৌন্দর্যকে বাংলাদেশে সহজলভ্য করার একটি পদক্ষেপ। প্রথম ধাপে পাওয়া যাবে কিছু সিগনেচার পণ্য—স্টুডিও ফিক্স পাউডার ও ফাউন্ডেশন, লকড কিস ইঙ্ক লিপস্টিক, ২৪ ঘণ্টার লিপ কালার এবং লিপ পেনসিল। এগুলো পাওয়া যাবে সুন্দরা বিউটির গুলশান স্টোর ও sundora.com.bd-এ।
টুয়েলভ ক্লদিং লিমিটেডের প্রতিটি শাখায় শুরু হয়েছে বিশেষ সেল। ক্রেতারা অনলাইনেও উপভোগ করতে পারবেন এই সুযোগ। সব পণ্যের ওপর পাওয়া যাবে ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই সেল চলবে স্টক থাকা পর্যন্ত।