এবার শীতে নতুন কী পোশাক আনছে দেশি ব্র্যান্ডগুলো

শীতের নতুন পোশাক চলে এসেছে দোকানগুলোয়। জেনে নিন তারই খোঁজ। সঙ্গে থাকছে ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণের খবর।
এসেছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড টুয়েলভ-এর শীতের পোশাক। চকলেট বাদামি, ক্যামেল, জলপাই, স্যান্ড, নেভি ব্লু, চারকোল রঙের শীতপোশাকগুলো অফিস মিটিং থেকে বন্ধুর আড্ডা বা ভ্রমণ—সবখানেই মানিয়ে যাবে। সংগ্রহে আছে পাফার, বোম্বার, শ্যাকেট ইত্যাদি।
শিশুদের জন্য শীতের ছুটিতে ঘুরে বেড়ানোর উপযোগী পোশাক এনেছে কে ক্র্যাফট। দীর্ঘ যাত্রা এবং পরিবেশ অনুযায়ী মানানসই এসব পোশাকে আরাম পাবে শিশু। কে ক্র্যাফটের সব ব্রাঞ্চেই পাবেন এসব পোশাক।
উলেন, জুট ও সুতি সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে চাদরগুলো। উলেন সুতা খুব শীতে ওম দিয়ে থাকে, জুট সুতার ওম কিছুটা কম। সুতি সুতার চাদর হালকা শীতে ব্যবহারের জন্য উপযোগী।
বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের গুণগত মানোন্নয়নে ‘বিশ্বরঙ উদ্যোক্তা ভূমির আড্ডা’ নামে নতুন একটি উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন বিশ্বরঙ-এর কর্ণধার ও ফ্যাশন ডিজাইনার বিপ্লব সাহা।
বিভিন্ন পেশার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের নিয়ে ঢাকা ও বাইরের বিভিন্ন জেলায় বসবে এই আড্ডা। এরই ধারাবাহিকতায় ফ্যাশন-সংশ্লিষ্ট নবীন উদ্যোক্তাদের নিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে মৌলিক ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্স।
তিন মাসের এই কোর্সে শিল্প ও ফ্যাশনের মূলনীতি, ফ্যাশন ইলাস্ট্রেশন, রঙের তত্ত্ব, পৃষ্ঠ অলংকরণ বা নকশা সজ্জা, ফ্যাশন মার্কেটিং, মার্কেট পর্যালোচনাসহ ফ্যাশন ডিজাইনিঙের বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা দেওয়া হবে। থাকবে উদ্যোক্তা হওয়ার সঠিক দিকনির্দেশনা।
যোগাযোগ: ০১৭৩০০৬৮০৪৩ ও ০১৭৩০০৬৮০০১।