ছোটদের পোশাকে বসন্তের ছোঁয়া

প্রকৃতির জড়তা কাটিয়ে আসে বসন্ত। ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যায় শিশুদের পোশাকও। রাজধানীর বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস ও শপিং মল ঘুরে দেখা গেল, এবার বসন্তে শিশুদের পোশাকে রঙের বৈচিত্র্য, আরামদায়ক কাপড় এবং সৃজনশীল নকশাই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি।
শিশুদের পোশাকে উজ্জ্বল হলুদ, কমলা, গোলাপি, সবুজ ও আকাশি রং বেশি জনপ্রিয়। মেয়েশিশুদের পোশাকে প্রজাপতি ও লতাপাতার মোটিফ নজর কাড়ছে। ছেলেশিশুদের পোশাকেও এসেছে নতুনত্ব। বাড়ছে গাড়ি, কার্টুন, ভিডিও গেমস কিংবা জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার।
সুতির টি-শার্ট, ছাপা নকশার পাঞ্জাবি, হালকা ডেনিম বা গ্যাবার্ডিন প্যান্ট এবার বেশ জনপ্রিয়। কিছু শার্টের পকেটে ভিন্ন রং কিংবা দুই পাশে দুই রঙের ব্যবহারও চোখে পড়েছে।
বিভিন্ন শপিং মল ও ফ্যাশন হাউসে ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকার মধ্যেই মিলছে শিশুদের বসন্তের পোশাক।
প্রাণবন্ত রং, আরামদায়ক কাপড় ও দেশীয় নকশার ব্যবহারই এবার শিশুদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য, যাতে শিশু স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎসবের আনন্দ দুটিই সমানভাবে পাবে।