জেনে নিন কত তারিখ পর্যন্ত চলবে এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা

এম এ হান্নান
পরিধেয় পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে গৃহস্থালি অনুষঙ্গ সবই পাবেন এক মেলায়
এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের সামনের খোলা প্রাঙ্গণে পঞ্চমবারের মতো বসেছে এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আসর। পরিধেয় পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে গৃহস্থালি অনুষঙ্গ—প্রয়োজনীয় সবই এখানে পেয়ে যাবেন।

দোকানগুলোয় জুতা আর শালের উপস্থিতি চোখে পড়ে বেশি। শীত তাড়ানোর মাফলার ২ হাজার টাকা। কাশ্মীরি শাল ২ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা। ৫০০ থেকে শুরু করে ১ হাজার ৮০০ টাকায় মিলবে জুতা। শীত তাড়ানোর কমফোর্টার পাবেন ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার ৪০০ টাকায়।

ফাইবার বালিশ ৫০০, বেডশিট পাবেন ৮০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায়। নকশিকাঁথার দাম শুরু ১ হাজার ২০০ টাকা থেকে। মেয়েদের পোশাকের মধ্যে থ্রি–পিস ৮৫০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা। আছে ওয়ান–পিস, টু–পিসও। শাড়ির মধ্যে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি ৭৫০ থেকে ১ হাজার ২৫০ টাকা। জামদানি পাবেন ২ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকায়। আকার ও নকশাভেদে ব্যাগের দাম ওঠানামা করে। দাম ৫০০ টাকা থেকে শুরু।

মেলায় প্রবেশমূল্য জনপ্রতি ৩০ টাকা

ছেলেদের শার্ট, প্যান্ট, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, গামছা, লুঙ্গি থেকে শুরু করে ব্লেজারও আছে। শার্ট আর ফতুয়ার দাম ৫০০ টাকা থেকে শুরু। পাঞ্জাবি ১ হাজার ২০০ টাকা। চাদরের দাম শুরু ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে। ব্লেজারের দাম শুরু ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে। ৪ হাজার টাকায় নিতে পারবেন প্যান্ট–কোটিসহ ব্লেজার। শিশুদের জন্য ব্লেজার আর প্যান্টের সমন্বিত প্যাকেজ পাবেন ১ হাজার ৫০০ টাকায়। ব্লেজার, প্যান্ট, কোটিসহ শিশুদের পোশাক নিতে পারবেন ২ হাজার ২০০ টাকায়।

মাটির তৈরি পরিবেশবান্ধব তৈজসপত্র নিতে চান? তা–ও আছে। পিস হিসেবে মাটির প্লেট ১২০ টাকা, পাতিল ২০০, কড়াই ২৫০ থেকে ৩০০, জগ ২৫০ থেকে ৪০০, বাটি ১০০ থেকে ২০০ ও পিরিচসহ চায়ের কাপ ১০০ টাকা। ঘর সাজানোর জন্য আছে মাটির তৈরি নানা অনুষঙ্গ। সবজি কাটার অনুষঙ্গ পাবেন ৭০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকায়। সহজেই রুটি বানানোর কাঠের যন্ত্র পাবেন ২ হাজার ২০০ থেকে ৩ হাজার ৫০০ টাকায়। মেলায় ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে যেতে পারেন পিঠাপুলির দোকানে।

সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মেলা খোলা থাকবে রাত ১০টা পর্যন্ত

৯ নভেম্বর শুরু হওয়া এই মেলা চলবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে খোলা থাকবে রাত ১০টা পর্যন্ত। মেলায় প্রবেশমূল্য জনপ্রতি ৩০ টাকা। মেলায় কেনাকাটার পাশাপাশি শিশুদের বিনোদনের জন্য আছে মিনি শিশুপার্কও।

