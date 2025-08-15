ব্র্যান্ডের গজ কাপড় সস্তায় কিনবে পারবেন যে গলিতে

মনমতো নকশা করে পছন্দের পোশাক বানাতে চাইলে প্রথমেই দরকার গজ কাপড়। ভ্যাপসা গরম আর গুমোট আবহাওয়ার এই সময়ে সুতি গজ কাপড়ের চাহিদাই বেশি। আগে নানা প্রয়োজনে গজ কাপড় কিনতে জ্যাম আর ভিড় ঠেলে চাঁদনি চক মার্কেটেই যেতাম।
তবে ধীরে ধীরে জানতে পারি মিরপুরেই আছে গজ কাপড়ের বিশাল সম্ভার। মিরপুর ১১ নম্বর সেকশনের মোহাম্মদীয়া বাজার সমিতির মার্কেটের ঠিক পশ্চিম পাশেই (রাব্বানী হোটেলের পাশে) মিলবে অনেক দোকান। প্রথম দেখায় মনে হবে হাতে গোনা গুটিকয়েক দোকান। তবে সরু গলি ধরে হেঁটে ভেতর দিকে এগোলেই চোখে পড়বে গজ কাপড়ের ছোট–বড় অনেক দোকান।
গলির ভেতর দোকানজুড়ে কামিজ, প্যান্ট, শার্টের গজ কাপড়। জ্যাকার্ড প্রিন্ট, অ্যান্ডি সুতি, অ্যান্ডি সিল্ক, রাজশাহী সিল্ক, স্ল্যাব কটন, স্ক্রিন প্রিন্ট, সিল্ক, তাঁত, আড়ং সুতি, চায়না সুতি, লিনেন—কী নেই! তবে বেশির ভাগ দোকানে সুতি গজ কাপড়ের বাহারই চোখে পড়ল বেশি। স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর পোশাকের দাম বেশ চড়া। তাই শখ থাকলেও সাধ্যের কাছে হেরে গিয়ে অনেকের পছন্দের পোশাকটা কেনা হয় না।
তবে মিরপুরের এই অলিগলিতে বড় বড় ব্র্যান্ডের পোশাকের গজ কাপড় নাগালের মধ্যেই পাবেন। খানিকটা সময় নিয়ে যাচাই-বাছাই করে কাপড় কিনে, মাথা খাটিয়ে বেশ কম খরচেই বানিয়ে নিতে পারবেন পছন্দের পোশাক। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে প্যান্ট আর রকমারি সুতির ওড়নাও মিলবে।
ভাই ভাই ক্লথ অ্যান্ড স্টোরের স্বত্বাধিকারী শহীদুল ইসলাম জানান, এখান থেকে গজ কাপড় নিয়ে বড় বড় প্রতিষ্ঠান এবং অনলাইন উদ্যোক্তারা পোশাক তৈরি করেন। তাঁদের সংগ্রহে পাঞ্জাবি, কুর্তা, সালোয়ার-কামিজ, ব্লাউজ—সবকিছুর থান কাপড় রয়েছে। ঢাকার ইসলামপুর বাদেও দেশের বাইরে থেকে তাঁরা গজ কাপড়ের থান নিয়ে আসেন।
এখানে দেখলাম নারী ক্রেতার সংখ্যাই বেশি। শিল্পী রহমান নামে একজন ক্রেতার সঙ্গে কথা হলো। তিনি পেশায় অনলাইন উদ্যোক্তা। এখান থেকে থান কাপড় নিয়ে নিজেই নকশা করে জামা তৈরি করেন। কুর্তার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ওড়না আর প্যান্টের কাপড় খুঁজতে এসেছেন বেশ কিছু ক্রেতা।
কাপড়ের মান এবং প্রিন্টভেদে একরঙা এবং ছাপা নকশার গজ কাপড়ের দামও হয় বিভিন্ন রকম। ১৪০ টাকা থেকে শুরু হয় স্ক্রিনপ্রিন্টের গজ কাপড়ের দাম। মিলিয়ে থ্রিপিসের কাপড় নিতে চাইলে দাম পড়বে ৮০০ টাকা। অ্যান্ডি সুতি একরঙা কাপড় গজপ্রতি ৪৫০ টাকা আর প্রিন্টের নিতে চাইলে প্রতি গজ ৫০০ টাকা। অ্যান্ডি সিল্ক প্রতি গজ ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকা।
কাপড়ের বহর অনুযায়ীও বিক্রেতারা দাম নির্ধারণ করে থাকেন। তাঁতের আড়াই হাত বহরের প্রতি গজ কাপড়ে দাম ২২০ টাকা, অন্যদিকে সাড়ে তিন হাত বহরের কাপড়ের দাম পড়বে ৩৫০ টাকা। জ্যাকার্ড সুতি কাপড়ের মূল্য ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। গজ কাপড়ের পাশাপাশি দোকানগুলোয় ওড়না মিলছে। একরঙা ওড়নার দাম ২০০ টাকা। অন্যদিকে হাফসিল্ক মসলিন, প্রিন্ট আর টাইডাইয়ের ওড়না ৩০০-৩৫০ টাকা। তবে বিক্রেতারা জানান পাইকারিতে নিলে দাম অনেকটাই কম পড়বে।