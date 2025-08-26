বাজারে এখন যেমন ওভেন চলছে, জেনে নিন দাম ও সুবিধাগুলো

ওভেন কেনার আগে কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমেই ঠিক করুন, কী কাজে ওভেনটি ব্যবহার করবেন। কারণ, কর্মব্যস্ত জীবনের সহজ সমাধান দিতে পারে এটি।
ওভেন আর এখন বিলাসিতা নয়, কর্মব্যস্ত জীবনের সহজ সমাধান। আধুনিক এই প্রযুক্তি রান্নার ধরনও বদলে দিয়েছে। হিমায়িত খাবার গরম করা থেকে শুরু করে বেকিং, গ্রিল, এয়ার ফ্রাই—সবকিছুই করে দিচ্ছে ওভেন।
নতুন প্রজন্মের ওভেনে রয়েছে এয়ার ফ্রাই ও মাল্টিকুকিংয়ের মতো নানা স্মার্ট ফিচার। যেমন—
ডিফ্রস্ট ফাংশন
ফ্রিজে জমা মাছ-মাংস দ্রুত রান্নার উপযোগী করা যায়, পানিতে ভিজিয়ে রাখার ঝামেলা নেই।
এয়ার ফ্রাই ও মাল্টিকুকিং
গ্রিল, বেকিং, রোস্ট—সবই একসঙ্গে করা যায়।
বিল্ট-ইন রেসিপি
খাবারের ধরন বেছে দিলে ওভেন নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রান্না শেষ করে।
টাচ কন্ট্রোল প্যানেল
ব্যবহার সহজ ও আধুনিক লুক।
ইকো মোড ও এনার্জি এফিশিয়েন্ট অপারেশন
বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে।
কিপ ওয়ার্ম ফিচার
খাবার দীর্ঘক্ষণ গরম রাখার সুবিধা আছে। বারবার খাবার গরম করার ঝামেলা থেকে রেহাই দেয়।
চাইল্ড লক
শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
দেশে মাইক্রোওয়েভ, ইলেকট্রিক ও কনভেকশন ওভেন বেশি দেখা যায়।
মাইক্রোওয়েভ ওভেন
মূলত দ্রুত খাবার গরম করা এবং হালকা রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাজারে ওয়ালটন, শার্প, ভিশন, প্যানাসনিক, হাইসেন্স, ওশান ইলেকট্রনিক ইত্যাদি ব্র্যান্ড পাওয়া যায়। আকার সাধারণত ২০ থেকে ৩৫ লিটার। দাম ৮ হাজার ৭০০ থেকে ২৪ হাজার ৯৫০ টাকা পর্যন্ত।
ইলেকট্রিক ওভেন
বেকিং এবং পরিপূর্ণ রান্নার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোওয়েভের তুলনায় ইলেকট্রিক ওভেনের দাম কম হলেও রান্নার সুবিধা বেশি। ইলেকট্রিক ওভেনের ব্র্যান্ডের মধ্যে আছে মিয়াকো, শার্প, ওয়ার্লপুল, ওয়ালটনসহ আরও নানা দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ড। ইলেকট্রিক ওভেন ৯ থেকে সর্বোচ্চ ৭০ লিটার পর্যন্ত পাওয়া যায়। ৪ হাজার টাকা থেকে দাম শুরু, সবচেয়ে বড় মডেলের দাম হতে পারে ১৪ হাজার ৫০০ টাকা।
কনভেকশন ওভেন
এই ওভেনটি আমাদের এখানে বেশ জনপ্রিয়। ওয়ালটন হোম অ্যান্ড কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের সহকারী ব্র্যান্ড ম্যানেজার ওয়াকিল আহমেদ জানান, এর কারণ হলো একটি ওভেনেই গ্রিল, মাইক্রোওয়েভ ও কনভেকশন—তিনটি সুবিধা একসঙ্গে পাওয়া যায়। ফলে আলাদা যন্ত্র কেনার প্রয়োজন পড়ে না। বাজারে ওয়ালটন, শার্প, ইকো প্লাস, এলজি, ওয়ার্লপুলসহ নানা ব্র্যান্ডের কনভেকশন ওভেন পাওয়া যায়। এই ওভেনে রয়েছে বিশেষ ধরনের ফ্যান, যা সমানভাবে তাপ ছড়িয়ে দেয় চারদিকে। তাই খাবার রান্নাও হয় দ্রুত। কনভেকশন ওভেন ২৩ থেকে ৩২ লিটার পর্যন্ত সাইজে পাওয়া যায়, দাম ১৬ হাজার ৮০০ থেকে ৪৭ হাজার ৯০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।
ওভেন কেনার আগে কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমেই ঠিক করুন, কী কাজে ওভেনটি ব্যবহার করবেন। শুধু খাবার গরম করা নাকি বেকিং ও গ্রিলের কাজ? সে ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভের পরিবর্তে কনভেকশন বা কম্বো ওভেন ভালো বিকল্প। রান্নাঘরের জায়গা বা যেখানে ওভেন রাখবেন সেই অনুযায়ী সঠিক সাইজ বেছে নিন, পাওয়ার ক্যাপাসিটি দেখুন। এ ছাড়া সেফটির জন্য চাইল্ড লক, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য ইকো মোড এবং সহজ অপারেশনের জন্য টাচ কন্ট্রোলসহ ওভেন নিতে পারেন।