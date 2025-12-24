ক্রিসমাসে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে কোন হোটেলে কী আয়োজন থাকছে

২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। এরই মধ্যে হোটেলগুলোতে শুরু হয়েছে বড়দিনের নানা আয়োজন। অনেক হোটেলেই শিশুদের জন্য থাকছে বিশেষ মেলা। পাশাপাশি বড়দিনের বিশেষ খাবার মিলবে হোটেলগুলোর দুপুরের এবং রাতের খাবার আয়োজনে। ঝলমলে আলোকসজ্জা, বড়দিনের কেক আর জম্পেশ ভোজে অংশ নিতে যেতে পারেন এসব হোটেলে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বগুড়ার কয়েকটি হোটেলের আয়োজনের খোঁজ রইল এখানে।
বড়দিন উপলক্ষে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল শিশুদের জন্য আয়োজন করেছে এক দিনের বড় উৎসব—ক্রিসমাস কিডস কার্নিভ্যাল। ২৫ ডিসেম্বর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিশুদের বিনোদন ও আনন্দের জন্য থাকছে নানা আয়োজন। সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই কার্নিভ্যালে শিশুরা অংশ নিতে পারবে বিভিন্ন মজার খেলা, ম্যাজিক শো, পাপেট শো, মিনি ট্রেন রাইড, ঘোড়ার গাড়িতে ভ্রমণ, বেলুন শুটার, বাস্কেটবল, ডার্ট বোর্ড, টিক ট্যাক টো, লুডু ও জেঙ্গা আয়োজনে। পাশাপাশি বিশেষ আয়োজনে থাকবে মাইকেল জ্যাকসন চরিত্রের পরিবেশনা, কিডস গেম জোন, সান্তা ক্লজের সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ, ৩৬০ ডিগ্রি ফটো বুথ, র্যাফল ড্রসহ নানা চমক। জনপ্রতি টিকিটের মূল্য দুই হাজার টাকা।
ক্রিসমাস ডেতে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত হলিডে ইন আয়োজন করেছে গ্র্যান্ড কিডস কার্নিভ্যাল। যেখানে থাকছে বাউন্সি ক্যাসল, বল পুল, মেরি-গো-রাউন্ড, ট্রেন রাইড, বেলুন জাম্পিং, ভিআর গেমসহ আরও নানা কিছু। মেলাজুড়ে থাকবে খাবারের নানা স্টল। শিশুরা এক স্টল থেকে আরেক স্টলে ঘুরে উপভোগ করতে পারবে আইসক্রিম, পপকর্ন, কটন ক্যান্ডি ও নানা স্ন্যাকস। উৎসবের আনন্দ আরও বাড়াতে উপস্থিত থাকবে সান্তা ক্লজ, শিশুদের হাতে তুলে দেবেন বিশেষ উপহার। প্রবেশমূল্য ১ হাজার ৫০০ টাকা। এ ছাড়া হোটেলটিতে ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ গ্র্যান্ড ফেস্টিভ বুফে। নির্বাচিত কিছু ব্যাংকের কার্ডে থাকছে একটি কিনলে একাধিক খাবার বিনা মূল্যে পাওয়ার সুবিধা। বুফে খাওয়া যাবে প্রতিজন ৭ হাজার ৫০০ টাকায়।
গুলশানের দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা হোটেলের সিজনাল টেস্টে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ গ্র্যান্ড ক্রিসমাস ফিস্ট। এই আয়োজনে অতিথিদের জন্য থাকছে উৎসবের বিশেষ সব পদ, লাইভ কুকিং স্টেশন, নানা ডেজার্ট ও মৌসুমি খাবারের সমাহার। ২৪ ডিসেম্বর ক্রিসমাস ইভ বুফে ডিনারে প্রতিজন খেতে পারবেন ৯ হাজার ৯৫০ টাকায়। ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর বুফে ব্রাঞ্চে জনপ্রতি খরচ পড়বে ৭ হাজার ৪৫০ টাকা। ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর বুফে ডিনারে খরচ হবে ৯ হাজার ৯৫০ টাকা। তবে নির্ধারিত ব্যাংকের কার্ডে মূল্য পরিশোধ করলে একটি কিনে দুই বা তিনজনের খাবার মিলবে।
বড়দিন ও নতুন বছর উপলক্ষে আয়োজন রেখেছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা। হোটেলের বিভিন্ন স্বাক্ষর ভেন্যুতে ডিসেম্বরজুড়ে থাকছে থিমভিত্তিক ডিনার, ব্রাঞ্চ, পারিবারিক উৎসব ও শিশুদের জন্য আলাদা আনন্দের পরিসর। এলিমেন্টস রেস্তোরাঁয় থাকছে বুফে ডিনার, যেখানে খাবারের মূল্য ধরা হয়েছে ৯ হাজার ৫০০ টাকা। দ্য অ্যাম্বার রুমে থাকছে সিগনেচার চার কোর্স সেট ডিনার, যার মূল্য ১০ হাজার টাকা। ক্রিসমাস ডেতে এই হোটেলে বুফে ব্রাঞ্চের সুযোগ থাকছে ৭ হাজার ৫০০ টাকায়। সন্ধ্যায় এলিমেন্টস রেস্তোরাঁয় বুফে ডিনার উপভোগ করা যাবে ৯ হাজার ৫০০ টাকায়। শিশুদের জন্য অ্যাকুডেকে আয়োজন করা হয়েছে ‘ক্রিসমাস কিডস ওয়ান্ডারল্যান্ড’, যার প্রবেশমূল্য ২ হাজার ৫০০ টাকা। এই হোটেলেও নির্ধারিত কার্ডে ‘বাই ওয়ান গেট থ্রি’ পর্যন্ত অফার মিলবে।
লো মেরিডিয়েন ঢাকায় বড়দিন উপলক্ষে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে উপভোগ করা যাবে বুফে ডিনার। নির্ধারিত কার্ডে একটির সঙ্গে আরেকটি খাবার বিনা মূল্যে মিলবে ৯ হাজার ৯৯০ টাকায়। এ ছাড়া হোটেলের লবিতে উপভোগ করা যাবে বিশেষ সাজসজ্জা।
বড়দিন উপলক্ষে আয়োজন রেখেছে চট্টগ্রামে অবস্থিত র্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউ হোটেলও। এখানে বড়দিন ও তার আগে অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন সেট লাঞ্চ বা গ্র্যান্ড ক্রিসমাস বুফে ডিনার। ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর, দুপুর ১২:৩০ টা থেকে ৩:৩০টা পর্যন্ত দুপুরের খাবার এবং সন্ধ্যা ৬.৩০টা থেকে রাত ১০.৩০টা পর্যন্ত রাতের খাবারের আয়োজন থাকবে। এই হোটেলেও নির্ধারিত ব্যাংকের কার্ডে মিলবে বাই ওয়ান গেট ওয়ান সুবিধা। বড়দিনে এখানে সান্তা ক্লজ, মিকি মাউস ও দ্য লায়নের সঙ্গে শিশুরা দেখা করতে পারবে সন্ধ্যায়। এ ছাড়া হোটেলের লবিতে থাকবে জিঞ্জারব্রেড হাউস ফটো বুথ, ক্রিসমাস কেক ও কুকিজ। থাকবে বারবিকিউ আয়োজনও।
২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর বগুড়ার দ্য গ্র্যান্ড রেস্তোরাঁ মোমো ইন পার্ক অ্যান্ড রিসোর্টে উপভোগ করতে পারবেন বড়দিনের সন্ধ্যা। উৎসবের এই বিশেষ মুহূর্তে বুফে ডিনার উপভোগ করতে খরচ পড়বে জনপ্রতি ১ হাজার ৮০০ টাকা।