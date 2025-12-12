দিনের ঠিক কখন বাজার করা ভালো

আগের মতো ঘটা করে অনেক বাসায়ই এখন বাজার করার সুযোগ থাকে না। দেখা যায়, বেশির ভাগ মানুষই হয়তো শিশুকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে বা অফিসে কাজের ফাঁকে বা কাজ শেষে বাসায় ফেরার সময় বাজার করে ফিরছেন। এতে করে দেখা যায়, বাজার থেকে কেনা মাছ, মাংস সবজিটা হয়তো ভালো হচ্ছে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে সবজির সতেজতা।
এ ছাড়াও সন্ধ্যার পর বাজারের দোকানগুলোতে বিভিন্ন রঙের চোখধাঁধানো বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলতে থাকে। সেই আলোতে পণ্যের ভালো–মন্দ যাচাই করা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে।
মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট কাঁচাবাজারের পণ্যের একটি বড় অংশই আসে কেরানীগঞ্জের আঁটিবাজার ও কলাতিয়া থেকে। কেউ আগের দিন সন্ধ্যায়, কেউ ভোররাত চারটার পরই সেখানকার খেত থেকে সবজি তোলা শুরু করেন। ফজরের নামাজের পরপরই এসব সবজি অটো বা ভ্যানগাড়ি কিংবা পিকআপে করে ঢাকায় চলে আসে। ফলে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, শ্যামলী, কলাবাগান, কল্যাণপুর—এসব বাজারে সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যেই পৌঁছে যায় দিনের প্রথম চালান।
বাজারের সবজি বিক্রেতা মো. হাফিজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ভোরেই সবজি এনে হাজির হই। সবকিছুই থাকে টাটকা। নিজেদের ফলানো সবজি বলে তুলনামূলক কম দামে বিক্রি করতে পারি।’
কলাতিয়া থেকে প্রতিদিন সবজি আনা বিক্রেতা আবদুল মালেক জানান, ভোররাত চারটা থেকে সবজি তোলা শুরু হয়। রোদ উঠলেই পাতাও নরম হয়ে যায়। যাঁরা আসল টাটকা সবজি কিনতে চান, তাঁদের জন্য সকাল সাতটা থেকে আটটাই এই বাজারে বাজার করার সেরা সময়।
ঢাকার বুকে পাইকারি ও খুচরা পণ্যের এক বড় বাজারের নাম কারওয়ান বাজার। এই বাজার ২৪ ঘণ্টাই সরগরম থাকে। রাতে শুরু হওয়া পাইকারি বাজার ভোরের আলো ফোটার আগেই শেষ হয়। পাশাপাশি খুচরা বাজার চলে সারা দিন। পাইকারি বিক্রেতা মো. রফিক উদ্দিন পরামর্শ দিলেন, অবশ্যই সকালে বাজার করলে ভালো শাক, সবজি, মাছ পাবেন। তবে কারওয়ান বাজারের মতো বড় পাইকারি বাজারে প্রচুর পণ্য মজুত থাকে। যাঁরা খুচরা পণ্য বিক্রি করেন, তাঁরা সন্ধ্যা হতেই সেসব পণ্য নিজেদের কেনা দামের চেয়ে কম দামে বিক্রি করেন। তাই কম দামে বাজার করতে চাইলে কারওয়ান বাজারের মতো বড় পাইকারি বাজারে সন্ধ্যায় বাজার করা ভালো।
এ বিষয়ে কথা হলো কালিনারি এক্সপার্ট ও রন্ধনশিল্পী অসিত কর্মকারের সঙ্গে। পেশাগতভাবে রান্না ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে বাজার করা তাঁর দৈনন্দিন কাজের অংশ।
অসিত কর্মকার বলেন, ‘ দিনের শুরুতে বা যখন ভিড় কম থাকে, তখনই বাজার করি। ভিড় কম থাকলে বিক্রেতাদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলা যায়, পণ্যগুলো হাতে নিয়ে ভালো–মন্দ যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ থাকে।’
পেশাদার শেফদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাধারণ ক্রেতাদের প্রয়োজনীয়তার মিল খুঁজলে দেখা যায়, তাজা পণ্য, সময় বাঁচানো এবং ভিড় এড়িয়ে বাজার করার জন্য সকালটাই সর্বোত্তম সময়।
কোনো কোনো বাজার গড়েই ওঠে সন্ধ্যার দিকে। সেখান থেকে বাজার করলে তাজা জিনিস কিনতে পারবেন। আবার কারওয়ান বাজারের মতো বাজারে যখন দিনব্যাপী বিক্রি হয়, তখন সারা দিনের বিক্রি শেষে বিক্রেতারাই হাতে থাকা বাকি পণ্যগুলো কম দামে, কেনা দামে এমনকি কেনা দামের চেয়ে কমেও বিক্রি করে থাকেন। তবে সে ক্ষেত্রে পণ্যের মান যাচাই–বাছাই করে নেওয়াটা জরুরি।
সহজে পচনশীল শাকসবজি সকালের বাজার থেকে তরতাজা থাকতেই কিনুন।
আলু, পেঁয়াজ, রসুন, শুকনা মরিচ, তেল, লবণ, মসলাপাতিসহ সহজেই পচনশীল নয়, এমন পণ্য দিনের যেকোনো সময় কিনতে পারেন।
দেশীয় মৌসুমি ফল সাধারণত বহু সময় ধরে সতেজ থাকে না। সে ক্ষেত্রে কমপক্ষে দিনের আলো থাকতেই দেখেশুনে বেছে কেনা ভালো।
মাছের বাজারেও সকালে যান। বেলা গড়ালে মাছের সতেজতা কমে আসে। ভালো হয় পানিতে ভাসমান জীবন্ত মাছ কিনলে। এখন ভ্যানে করেও পানিভর্তি ড্রামে অলিগলিতেও জীবন্ত মাছ বিক্রি করতে দেখা যায়।