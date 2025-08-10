রাখিবন্ধনের দিন অর্জুন কাপুর লিখলেন, ‘ছয় বোন মানে ছয় গুণ নাটক’

৯ আগস্ট ছিল রাখিবন্ধন। এই আয়োজনে উদ্যাপন করা হয় ভাইবোনের সম্পর্ক। বলিউডের অনেক তারকাকেই দেখা গেল দিনটি উদ্যাপন করতে। দেখে নিন তারকাদের রাখিবন্ধনের কিছু ছবি।
‘সাইয়ারা’ তারকা আহান পান্ডেকে রাখি পরিয়েছেন তাঁর চাচাতো বোন অনন্যা পান্ডে। প্রতিবছর এই দিনে ভাইকে রাখি পরানোর আয়োজন করে পান্ডে পরিবারের বোনেরা। এবারের দিনটি আরও বিশেষ। কারণ, সদ্যই মুক্তি পাওয়া আহানের প্রথম সিনেমা হয়েছে ব্লকবাস্টার
অনন্যা তাঁর ভাইকে রাখি পরালেও ভাই তাঁকে কোনো উপহার দিয়েছেন কি না, তা জানা যায়নি
পতৌদি-বাড়ির কন্যা সোহা আলী খান তাঁর ভাই সাইফ আলীর হাতে রাখি পরিয়েছেনসোহার ছোট্ট মেয়ে রাখি পরিয়েছেন ভাই ইব্রাহিম আলী খানের হাতেবলিউডে ইব্রাহিম আলী খানের অভিষেক হয়ে গেছে এরই মধ্যে, সম্প্রতি ওটিটিতেও এসেছে নতুন কাজ। এরই ফাঁকে ছোট্ট বোনের কাছ থেকে রাখি পরে নিয়েছেন ইব্রাহিমএদিকে বোন সারা আলী খানের সঙ্গে একাধিক ছবি শেয়ার করে ভাই ইব্রাহিম আলী খান পতৌদি দিয়েছেন এক আবেগঘন স্ট্যাটাস। লিখেছেন, ‘আজীবন তোমার খেয়াল রাখব, তোমার পাশে থাকব।’অভিনেত্রী পরিণিতি চোপড়া ছোটবেলার ছবি দিয়ে রাখিবন্ধনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভাই সহজ ও শিভাং চোপড়াকেঅভিনেত্রী বিপাশা বসু তাঁর দুই ভাইকে রাখি পরিয়েছেন। শেয়ার করেছেন সেই আয়োজনের একাধিক ছবিওঅভিনেতা অর্জুন কাপুর তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ছয় বোনের সঙ্গে একাধিক মুহূর্তের সমন্বয়ে তৈরি করা একটি ছবির কোলাজ শেয়ার করেছেন। আর ক্যাপশনে মজা করে লিখেছেন, ‘ছয় বোন মানে ছয় গুণ নাটক, ঝামেলা, ঝগড়া আর খুনসুটি। কিন্তু সঙ্গে আছে অফুরন্ত ভালোবাসা।’বিপাশা বসুর পোস্ট করা আরও কয়েকটি ছবিতে তাঁর ছোট্ট মেয়ে দেবীকে দেখা যাচ্ছে ভাইকে রাখি পরাতেঅক্ষয় কুমার বোনের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘চোখ বন্ধ করলে মাকে দেখি, আর চোখ খুললেই দেখি তোমার হাসি। ভালোবাসি তোমাকে, অলকা। শুভ রাখি।’সুনীল শেঠি দুই বোনের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ছবি পোস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে। ক্যাপশনে জানিয়েছেন, এ দুজন আমার পাশে থাকায় শক্তি, ভালোবাসা বা ভরসার জন্য কখনো দূরে তাকাতে হয়নি