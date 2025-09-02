স্টাইল

যে সাজ চেহারায় নিয়ে আসে সম্ভ্রান্ত ভাব

সাজের ধারা প্রতিবছরই বদলায়। এমনও হয়েছে, একই বছর ঋতুভেদে ২ থেকে ৩ বার সাজে দেখা গেছে ভিন্নতা। তবে কিছু সাজ আছে, যেগুলো অপরিবর্তনীয় সব সময়। যে সাজ চেহারায় নিয়ে আসে সম্ভ্রান্ত ভাব। পাশ্চাত্যে ‘ওল্ড মানি লুক’ নামে পরিচিত এ সাজ নিজেই যেন আলাদা একটি ধারা। গতানুগতিক চলতি ধারায় ধরা না দিলেও সব ঋতুর মেকআপের ধাঁচ কিন্তু ঠিকই এতে দেখা যায়। অভিজাত, অনাড়ম্বর, পরিশীলিত আর ক্ল্যাসিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি এই সাজের বৈশিষ্ট্য হলো কোমল আর সহজাত চাহনি।

রয়া মুনতাসীর
অভিজাত সাজ মানিয়ে যায় যেকোনো বয়সে, যেকোনো স্থানে
মডেল: পারসা ইভানা, পোশাক ও গয়না: ব্লুচিজ, সাজ: অরা বিউটি লাউঞ্জ। ছবি: কবির হোসেন

হারপারস বাজারের একটি প্রতিবেদন বলছে, ওল্ড মানি লুক বা কোয়ায়েট লাক্সারির (কোনো ঘোষণা না করে অনেকটা নীরবেই তুলে ধরবে অভিজাত ভাব) ধারণাটি শুরু হয়েছে ২০২৩ সালে। খুব বেশি পুরোনো না হলেও বিশেষ করে পাশ্চাত্যে এর মধ্যেই এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলেছে।

এই ধারা চিরন্তন ভাবকে সমর্থন করায় ব্র্যান্ডের পোশাক পরলেও সেটি ঝলমলে ভাবকে এড়িয়ে যায়, তুলে ধরে পরিশীলিত, সচ্ছল এক সৌন্দর্য। লুকের ভেতর সাজের অংশটাও এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

ওল্ড মানি লুক সাজ এমন হবে, যেখানে বাড়তি সাজসজ্জার ছাপ থাকবে না। রঙের প্যালেটও হবে মোলায়েম ও শান্ত। গাঢ় রঙের ব্যবহার হলেও সেখানে থাকবে না চকমকে ভাব।

ওল্ড মানি লুক সাজ এমন, যেখানে গাঢ় রঙের ব্যবহার হলেও সেখানে থাকবে না চকমকে ভাব

নিরপেক্ষ শেডের প্রাধান্যের কারণে চোখ আর মুখের অবয়ব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। তবে এ ধরনের সাজের জন্য সব সময় ভালো মানের প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে।

ওল্ড মানি লুক নিতে চান? হালকা বেজ দিয়ে শুরু করুন। ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন ব্যবহার করলেও যেন ভারী ভাব না আসে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। হালকা ফাউন্ডেশন বা টিনটেড ময়েশ্চারাইজার এখানে ভালো কাজ করবে।

স্তরভিত্তিক কভারেজ বাড়ানো যায়। চেহারার বৈশিষ্ট্য জোর করে তৈরি করার চেষ্টা না করে বরং সরাসরি সহজভাবে ফুটিয়ে তোলাই হবে মূল লক্ষ্য। আইশ্যাডোর পরিবর্তে ব্রোঞ্জার স্টিক বা ব্রাউন কনসিলার ব্যবহার করতে পারেন।

এতে সহজেই তৈরি হবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব। সন্ধ্যার জন্য ক্ল্যাসিক লাল লিপস্টিক, দিনের জন্য মিউটেড রোজ বা ন্যুড লিপ সবচেয়ে উপযুক্ত। সব মিলিয়ে মূল লক্ষ্য হবে লুকটিকে সাবলীল, নিখুঁত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা।

Also read:অনলাইনে শিশুকে নিরাপদ রাখবেন যেভাবে

লাল ঠোঁট

লিপস্টিক একটু ম্যাট ধাঁচের হলেই ভালো

লাল ঠোঁট সব সময়ই ধ্রুপদি। হালকা বেজের সঙ্গে লাল লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন সন্ধ্যার পর। ম্যাট বা সাটিন ফিনিশের হলে ভালো। চেহারার বাকি অংশের সাজ এ সময় হালকাই থাকুক। বেজ ম্যাট হলে ভালো।

হালকা লিপস্টিকে সারা দিন

সারা দিনের জন্য হালকা রঙের লিপস্টিক বেছে নিন। হতে পারে ন্যুড বা হালকা গোলাপি। লিপস্টিক একটু ম্যাট ধাঁচের হলেই ভালো। যেকোনো দাগ বা ডার্ক সার্কেল থাকলে সামান্য কনসিলার দিয়ে ঢেকে দিন। কেকি ফিনিশ ভাব এড়িয়ে চলুন। গাঢ় কনট্যুরের বদলে হালকা ব্রোঞ্জার ব্যবহার করুন। হাড়ের গঠন আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে।

সফট গ্ল্যাম

চোখে বাদামি রঙের মাধ্যমে স্মোকি আইশ্যাডো করুন

কখনো একটু বেশি সাজের প্রয়োজন হলে সফট গ্ল্যাম আদর্শ। চোখে বাদামি রঙের মাধ্যমে স্মোকি আইশ্যাডো করুন। সঙ্গে থাকুক একটু বোল্ড সোনালি রঙের শেড। ঠোঁটে বেরি রেড লিপস্টিক।

Also read:গরম গরম মিষ্টি খেতে চাইলে ঘুরে আসুন বসুন্ধরার এই দোকানটিতে

ভ্রু আঁকা

ভ্রু থাকুক নিজস্ব নকশায়

চোখে বাদামি বা মভ শেড ব্যবহার করতে পারেন। এতে পুরো সাজ হবে ধ্রুপদি, পরিশীলিত ও ভারসাম্যপূর্ণ। ভ্রু থাকুক নিজস্ব নকশায়। খুব গাঢ় করে না এঁকে ক্লিয়ার ব্রাউ জেল দিয়ে ভ্রু গুছিয়ে নিন।

ক্যাট আইলাইনার

চিকন টানা আইলাইনার সাজে আনে পরিশীলিত ভাব

ছোট ও চিকন টানা আইলাইনার সাজে আনে পরিশীলিত ভাব। অতিরিক্ত সাজানো মনে হয় না। স্মোকি আই বা হালকা মাশকারার সঙ্গে ব্যবহার করলে মার্জিত লুক পাওয়া যায়। গালের ব্লাশ হতে হবে হালকা আর গোলাপি।

ত্বকের আন্ডারটোনের সঙ্গে মানানসই শেড বেছে নিন। মুখের উচ্চবিন্দুতে হালকা হাইলাইটার দিন। এটি পুরো চেহারার উজ্জ্বলতা বাড়াবে।

Also read:অনলাইনে নতুন স্ক্যাম স্পুফিং কী, সুরক্ষিত থাকবেন কীভাবে
আরও পড়ুন