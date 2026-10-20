পূজার সাজে লাল রঙের প্রাধান্য পছন্দ করেন অনেকেই
পূজার সাজে লাল রঙের প্রাধান্য পছন্দ করেন অনেকেই
স্টাইল

মিমের মতো করে আপনিও কি পূজায় সাজতে চান

পূজায় শাড়ি, গয়না ও সাজসজ্জায় লাল–সাদার মেলবন্ধন তুলে ধরছেন অনেকেই। চিরায়ত এই দুই রঙে উৎসবের আমেজের পাশাপাশি প্রকাশ পাচ্ছে নিজস্ব রুচি ও স্টাইল। তিন রকমের সাজে থাকছে সেই গল্প।

রয়া মুনতাসীর
চাইলে এভাবেও শাড়ি পরা যায়। লাল ও বেজ রঙের দুটি শাড়িকে এক করে একটু ভিন্নভাবে পরানো হয়েছে এখানে। একটি শাড়ির আঁচল সামনে এনে পরানো হয়েছে। আরেকটির আঁচল পেছনে নেওয়া হয়েছে। পরানোর ভিন্নতার কারণেই পুরো সাজে চলে এসেছে নতুনত্ব। লাল কাতানের ব্লাউজের সঙ্গে গলায় আছে স্তরভিত্তিক মালা, কানে ঝোলানো দুল ও হাতে চওড়া বালা। কপালে লাল টিপ, গাঢ় লাল ঠোঁট আর পরিপাটি খোঁপায় ঐতিহ্যবাহী সাজে যোগ হয়েছে রাজকীয় আমেজ

ধারণা করা হয়, সিঁদুর-আলতার লাল আর কাশফুলের সাদা রং থেকেই পূজার পোশাকে লাল-সাদার আধিক্য এসেছে। সেই থেকে পূজার সাজে এই দুই রঙের আলাদা কদর। ঐতিহ্যবাহী শাড়ি বা আধুনিক ফিউশন পোশাক—দুই ধরনের সাজেই লাল-সাদার মেলবন্ধন এনে দিতে পারে উৎসবের আমেজ। পূজার সময় মণ্ডপে গেলে চোখ আটকে যায় দর্শনার্থীদের পোশাক, সাজ আর রঙের বৈচিত্র্যে।

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ইন্ডিয়ান মালাই কটনের ওপরে গ্লাস ওয়ার্কের হাতের কাজ। সঙ্গে মোডাল সিল্কের আজরাখ প্রিন্ট বর্ডার এবং প্যাচওয়ার্ক করা লম্বা কাটের ড্রেস। জাঙ্ক বা ফাঙ্কি জুয়েলারি নয়; বরং একটু ঐতিহ্যবাহী ধাঁচের গয়না পরানো হয়েছে এখানে। পুরো সাজে চলে এসেছে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক আমেজ

কে কীভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলছেন, তাতেও থাকে উৎসবের আনন্দ ও নিজস্ব রুচির প্রকাশ। তবে সাজে নতুনত্ব আনতে গিয়ে আরামের কথা ভুলে গেলে চলবে না। কারণ, পূজার দিনগুলোয় মণ্ডপে ঘোরাঘুরি, বন্ধু-পরিজনের সঙ্গে দেখা করা আর রাত পর্যন্ত উৎসবে মেতে থাকার পরিকল্পনা থাকে অনেকেরই।

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পূজার সময় সারা দিনই যেহেতু বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হয়, সে জন্য মেকআপের বেজটা হালকা রাখাই ভালো। চুল খোলা রাখতে পারেন। মাথায় থাকতে পারে হেডব্যান্ড।সাদা লম্বা ফ্রকজুড়ে ছড়িয়ে থাকা গোলাপি, হলুদ ও বেগুনি রঙের ছোট ফুলগুলো হাতে সেলাই করা। সাদা ক্যানভাসজুড়ে যেন ফুটে আছে ছোট ছোট বুনো ফুল। পোশাকটি বানানো হয়েছে হালকা খাদি কাপড় দিয়ে। ক্রপ জ্যাকেটটি সমসাময়িক স্টাইলকে তুলে ধরেছে। চাইলে পোশাকটি এই জ্যাকেট দিয়েও পরতে পারেন। জ্যাকেট ছাড়াও পরতে পারেন।

এদিকে আবহাওয়াও তখন বিদায়ী গরম আর হালকা শীতের সন্ধিক্ষণে। তাই পোশাক বাছাইয়ের সময় রং ও নকশার পাশাপাশি কাপড়ের ধরন, স্বস্তি আর সহজে চলাফেরা করার বিষয়টিও মাথায় রাখা জরুরি। উৎসবের সাজ হোক নিজের মতো—আরামদায়ক ও লাল-সাদার চিরচেনা সৌন্দর্যে রাঙানো।

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