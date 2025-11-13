মিস ইউনিভার্স পাকিস্তান রোমা রিয়াজকে নিয়ে এত বিতর্ক কেন

মিস ইউনিভার্স পাকিস্তান রোমা রিয়াজকে নিয়ে এত বিতর্ক কেন
থাইল্যান্ডে বসেছে মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসর। ১২২টি দেশের সুন্দরীরা অংশ নিয়েছেন এতে, তাঁদেরই একজন পাকিস্তানের রোমা রিয়াজ। সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। কারণটা কী?
জীবনযাপন ডেস্ক
২৭ বছর বয়সী রোমা রিয়াজের জন্ম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি পরিবারে।৫ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার ব্রিটিশ–পাকিস্তানি এই নারী খ্রিষ্টধর্মালম্বী।সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই রোমা রিয়াজের ছবি শেয়ার করে লিখছেন, ‘এবার বোধ হয় পাকিস্তানের হয়ে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় কেবল একজনই অংশ নিয়েছিল।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘তাঁর চেয়ে তো আমিও সুন্দর।’গায়ের লং, উচ্চতা আর প্লাস সাইজ নিয়েও কটাক্ষ ও আক্রমণের শিকার হচ্ছেন রোমা রিয়াজ। একজন লিখেছেন, ‘পাকিস্তানে কি সুন্দরী নারীর আকাল পড়ল! এ রকম তো হওয়ার কথা না…।’
মিস ইউনিভার্স পাকিস্তানে অংশ নেওয়ার জন্যই যুক্তরাজ্য থেকে পাকিস্তানে আসেন রোমা। এই প্রতিযোগিতার কারণেই ১৩ কেজি ওজন কমিয়েছেন। ৭৮ কেজি থেকে এখন ৬৫ কেজিতে এসেছেন!দুবাইভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘খালিজ টাইমস’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসবের জবাব দিয়ে রোমা বলেন, ‘আমার গায়ের রং পাকিস্তানের মাটির প্রতীক। আমি এমন একসময়ের প্রতিনিধিত্ব করি, যখন সৌন্দর্যের প্রচলিত ধারণাগুলো ক্লিশে হয়ে পড়েছে। আমি কালো, আমি বডি পজিটিভিটির অ্যাম্বাসেডর, আমার উচ্চতা খুব বেশি নয়, আর আমি সুন্দর। এতটা সুন্দর যে আমি আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করি।’রোমা রিয়াজ আরও বলেন, ‘গায়ের রং, ওজন, উচ্চতা, এসব গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনাকে আপনি আপনার মতো করে কতটা গ্রহণ করছেন। আপনি যেমন, আপনি তেমনভাবেই সুন্দর। কেবল নিজের সেরা ভার্সন হওয়া চালিয়ে যান। নিজেকে ভালোবাসুন আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যান।’যুক্তরাজ্যপ্রবাসী রোমা অনলাইনে নারীর নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ করছেন।
রোমা বলেন, ‘আমি কেবল পাকিস্তানের নই, বরং দক্ষিণ এশীয় নারীদের প্রতিনিধিত্ব করি। আমি চাই, কোনো নারীকে যেন তার গায়ের রং, ওজন বা উচ্চতা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতে না হয়। আমি বলতে চাই, প্রত্যেক নারী তার ভেতরের আত্মবিশ্বাস, পরিবর্তনের মানসিক শক্তি আর জয়ী হওয়ার অদম্য মনোবলের সমান সুন্দর।’ সিঙ্গাপুরে সংবাদ সম্মেলনে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা জানতে চাইলে রোমা বলেন, ‘নিজেকে নিজের মতো করে গ্রহণ করাই সৌন্দর্য। সেই সঙ্গে যে যত সাহসী আর দয়ালু সে ততই সুন্দর।’রোমা জানিয়েছেন, তিনি তাঁর জাতীয়তা, সংস্কৃতি আর গায়ের রং নিয়ে গর্বিত।সমালোচনাকারীদের একহাত দেখে নিয়ে রোমা বলেন, ‘আপনারা যা ইচ্ছা তা-ই বলেন, তাতে আমার নিজের সম্পর্কে ধারণা বদলাবে না। আমি নিজেকে নিয়ে সুখী, সন্তুষ্ট আর আত্মবিশ্বাসী। এটাই আমার শক্তি।’