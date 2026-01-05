ভাড়া নেওয়া পোশাকে প্রশংসিত রামা দুওয়াজির ফার্স্ট লেডি লুক

জোহরান মামদানির শপথ ও অভিষেক অনুষ্ঠানে রামা দুওয়াজির দুটি লুক বেশ আলোচিত। সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো, দুটি পোশাকই রামা ভাড়া নিয়েছিলেন। আর এ কারণেই আলোচনা ও প্রশংসার কমতি নেই। ফ্যাশনবোদ্ধারা বলছেন, নিউইয়র্কের নতুন ফার্স্ট লেডি রামার পোশাক কেবল স্টাইল নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তাও বহন করেছে। ফুটে উঠেছে তাঁর স্বকীয়তা ও মূল্যবোধ।
১ জানুয়ারি জোহরান মামদানির শপথ অনুষ্ঠানে রামা পরেছিলেন বিখ্যাত ফরাসি ব্র্যান্ড ব্যালেনসিয়াগার ফানেল নেক উল কোট। আর সেটা নিয়েছিলেন নিউইয়র্কের বিলাসবহুল ফ্যাশন আর্কাইভ ও রেন্টাল সার্ভিস অলব্রাইট ফ্যাশন লাইব্রেরি থেকে। সঙ্গে ছিল শিল্ডার গোল্ড ভিনটেজ ইয়ার রিং, দ্য ফ্র্যাঙ্কি শপের ওয়াইড লেগ শর্টস এবং পায়ে ছিল লন্ডনের মিস্টা ব্র্যান্ডের লেস-আপ বুট।
পরদিন জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক অভিষেক অনুষ্ঠানে রামা পরেছিলেন চকলেট ব্রাউন ফানেল নেক ফক্স ফার কোট। এটি নিয়েছিলেন ফিলিস্তিনি-লেবানিজ ডিজাইনার সিনথিয়া মেরহেজের থেকে। এটি ফল ২০২৩-এর একটি কাস্টম রিভিশন। লুকটি পূর্ণতা পেয়েছে কফি ব্রাউন লেস-আপ বুট ও সিলভার হুপ ইয়ার রিং দিয়ে।
বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন হাউস ও আর্কাইভ নিউইয়র্ক ভিনটেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্যানন হোয়ির বলেছেন, ‘রামা ভিনটেজ ইয়ার রিং ধার করে স্বাধীন ছোট ব্যবসা ও স্থায়িত্বপন্থী ফ্যাশনকে সমর্থন করেছেন। থ্রিফট শপ (ব্যবহৃত জিনিসপত্রের দোকান বা সেকেন্ড-হ্যান্ড শপ) এবং স্বাধীন ব্র্যান্ডের প্রতি রামার যে ভালোবাসা, তা তাঁর পোশাকে প্রতিফলিত হয়েছে।’
রামা দুওয়াজির ফ্যাশন ছিল রাজকীয়, কিন্তু স্বাধীন ও সাহসী—রিগ্যাল ইন দ্য পাঙ্কেস্ট ওয়ে।গ্যাব্রিয়েলা কারেফা-জনসন, মার্কিন স্টাইলিস্ট
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাড়া বা ধার নেওয়া পোশাক পরে এত বড় আয়োজনে উদয় হওয়া রাজনৈতিক দিক থেকেও সচেতন সিদ্ধান্ত। যেহেতু রামার স্বামী মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট হিসেবে লড়াই করেছেন, ফলে সরাসরি হাই-এন্ড ডিজাইনারদের পণ্য কেনার মাধ্যমে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়নি।
সব মিলিয়ে রামা দুওয়াজি প্রমাণ করেছেন, ‘ফার্স্ট লেডি স্টাইল’ শুধু পোশাকে নয়; লুকিয়ে থাকে স্বকীয়তা, নীতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক বার্তা প্রকাশের মধ্যেও। ভাড়া নেওয়া ভিনটেজ অলংকার এবং স্বাধীন ব্র্যান্ডের পোশাকের মাধ্যমে রামা দেখালেন, ফ্যাশনে নিজের চেতনা ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটাতে খুব বেশি টাকার দরকার হয় না।
