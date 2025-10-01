বেনি ব্ল্যাঙ্কো বিয়েতে এক হাতেই পরেছেন ৩৮ কোটি টাকার অলংকার, কী আছে তাতে?

বেনি ব্ল্যাঙ্কো বিয়েতে এক হাতেই পরেছেন ৩৮ কোটি টাকার অলংকার, কী আছে তাতে?
সেপ্টেম্বরেই যে বিয়েটা সারবেন সেলেনা গোমেজ ও প্রেমিক বেনি ব্ল্যাঙ্কো, সে কথা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল।অবশেষে ২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সি ক্রেস্ট নার্সারিতে হয়ে গেল বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। যেখানে ছিলেন দম্পতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের প্রায় ১৭০ জন অতিথি।সেলেনার ব্রাইডসমেইড ছিলেন তাঁর বেস্ট ফ্রেন্ড টেইলর সুইফট ও আরিয়ানা গ্রান্ডে।বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ঘরে ফিরে বেনি ব্ল্যাঙ্কোই নিজ হাতে তুলে নেন ওয়েডিং ফটোগ্রাফারের কাজ। সেলফিটি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করার সময় ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘একটা সত্যিকারের ডিজনি রাজকুমারীকে বিয়ে করেছি।’‘দুই হাত এক হলো’—এ রকম একটা ছবি প্রকাশ করেছেন ৩৭ বছর বয়সী সংগীত প্রযোজক ও গায়ক বেনি। সেখানে নজর কাড়ে তাঁর হাতের একটা হীরার ব্রেসলেট ও ঘড়ি।হীরার ব্রেসলেট ও ঘড়িটি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য কাস্টমাইজড করে বানানো হয়েছে জ্যাকব অ্যান্ড কোং ওয়েডিং জুয়েলারি থেকে।আর বিয়েতে এটি বেনিকে উপহার দিয়েছেন আর কেউ নন, খোদ সেলেনা।ঘড়িটির মাঝখানে আছে একটি বিশাল অশোকা কাট হীরা, তার ওপর বসানো হয়েছে ঘড়ির ডায়াল। অশোকা কাট হীরার একটি ট্রেডমার্ক কাট। আয়তক্ষেত্রাকার হীরাটির কোণাগুলো গোলাকার। এর ৬২টি সুনির্দিষ্টভাবে সাজানো দিক (ফ্যাসেট) থাকে। এই কাটেই হীরাকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। এই কাটের হীরা একই ক্যারেটের পান্না-কাটা হীরার চেয়ে ৩০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত বড় দেখায়। অশোকা কাট অত্যন্ত বিরল কাট; কারণ, এর জন্য প্রয়োজনীয় রুক্ষ হীরার পরিমাণ বিশ্বে মোট পাওয়া হীরার এক শতাংশেরও কম।
ব্রেসলেটটি বানানো হয়েছে ১৮ ক্যারেট বিরল হলুদ সোনা, প্লাটিনাম ও হীরার টুকরা দিয়ে।প্রতিষ্ঠানটি এই ব্রেসলেট ও ঘড়ির দাম প্রকাশ করেনি। তবে হীরা ও লাক্সারি অলংকার বিশেষজ্ঞ জুলিয়া হাকম্যান জানিয়েছেন, কেবল ঘড়িটির দামই অন্তত ১০ লাখ ডলার বা ১২ কোটি ১৭ লাখ টাকা।মজার ব্যাপার হলো, ব্রেসলেটটি দেখতে ছোট হলেও এটির দাম ঘড়ির দামের চেয়ে বেশি। ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার বা ১৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকা।অর্থাৎ অনামিকার আংটি বাদেই বেনি এক হাতে পরেছেন ৩৮ কোটি টাকার অলংকার।এদিকে সেলেনা গোমেজের হলুদ সোনার প্যাভে ব্যান্ডের ওপর বসানো বাগদানের মার্কুইজ কাট হীরার আংটির দাম ২ লাখ ২৫ হাজার মার্কিন ডলার বা ২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা।
