ফারসি সালোয়ারে স্নিগ্ধ স্বস্তিকা, দেখুন ৯টি ছবি

আজ ২৫ অক্টোবর বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জিতাঁর পরনে দেখা যাচ্ছে হলুদ রঙের ফারসি সালোয়ার
ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, তাঁর প্রয়াত মা গোপা মুখোপাধ্যায়ের পছন্দের রং ছিল হলুদস্বস্তিকা মুখার্জির ফারসি সালোয়ার স্যুটটি বানিয়েছেন ফ্যাশন ডিজাইনার ও এমব্রয়ডারিশিল্পী কাকলি ভট্টাচার্য
এ বছরের শুরু থেকেই ঢিলেঢালা ফারসি সালোয়ারের ট্রেন্ড লক্ষ করা যাচ্ছেমোগল আমলে ফারসি সালোয়ারের উৎপত্তি। সে সময় অভিজাত নারীদের এ–জাতীয় সালোয়ার পরতে দেখা যেত
ফারসি সালোয়ারের নামটি এসেছে ফারসি শব্দ ‘ফার্স’ থেকে, যার অর্থ মেঝেএই সালোয়ার লম্বায় সাধারণ সালোয়ারের চেয়ে বেশ বড় হওয়ায় এটি পরলে প্রায় মাটি ছুঁয়ে যায় বলেই এমন নামচলতি ধারায় এবার স্বস্তিকার গায়েও উঠল ফারসি সালোয়ার