‘সাইয়ারা বয়’ আহান পান্ডের চুলের প্রেমে কি আপনিও পড়েছেন?

বলিউডি সিনেমা ‘সাইয়ারা’–জ্বরে ভুগছে গোটা ভারত। পর্দায় দুই তরুণ–তরুণীর প্রেমে পাগল হয়ে পড়েছে জেন–জি দর্শক। আর সেই পাগলামির কল্যাণেই বিশ্বজুড়ে ৮০০ কোটি টাকার (৯ আগস্ট পর্যন্ত) ব্যবসা করে ফেলেছে মোহিত সুরির এই সিনেমা। যেখানে নায়ক হিসেবে আছেন নবাগত আহান পান্ডে। চাঙ্কি পান্ডের ভাতিজা প্রথম সিনেমায়ই করলেন বাজিমাত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হু হু করে বাড়ছে তাঁর ফ্যান–ফলোয়ার। ফলে ইন্টারনেট ট্রেন্ডিংয়েও আছেন স্বাভাবিকভাবেই। একেবারে নবীন বলে তাঁর সম্পর্কে জানতে মুখিয়ে আছে মানুষ। আর তাই আহানের পুরোনো সব ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল করছে নেটিজেনরা। আহান পান্ডের বিষয়ে জানা–অজানা অনেক তথ্য রইল এখানে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, আলান্নার ইউটিউব চ্যানেল ও বম্বে টাইমস