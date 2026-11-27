কেন ২৬ বছর আগের স্টাইল বেছে নিলেন তাসনিয়া ফারিণ, দেখুন ছবিতে
লাল শাড়ির সঙ্গে সিকোয়েন্সের ব্লাউজ আর চুলে বাঁধা ফুল এমন একটি লুকে দেখা যায় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণকে। এদিকে আবার আরেক ছবিতে সাদা শাড়িতে চুন্দ্রি পাড় আর চুলে বেলির সাজে সেজেছেন এই অভিনেত্রী। কিন্তু কেন? চলুন দেখে নিই ছবিতে।
জীবনযাপন ডেস্ক
লাল শাড়ির সঙ্গে জড়ির কাজের ব্লাউজ পরেছেন অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। এই ধরনের ব্লাউজ সাধারণত উৎসবের সাজে বেশি ভালো লাগেঅন্যদিকে আরেকটি ছবিতে ফারিণকে চুন্দ্রি পাড়ের শাড়িতে দেখা যায়তাসনিয়া ফারিণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ছবি দুটো একটি নাটকের শুটিংয়ে তোলা