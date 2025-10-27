স্টাইল

আলো–আঁধারিতে আজমেরী হক বাঁধনের ১২টি ছবি

আগামীকাল ২৮ অক্টোবর অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের জন্মদিন, আর আজ ২৭ অক্টোবর দারুণ কিছু ছবি শেয়ার করলেন ফেসবুকে।

রয়া মুনতাসীর
আজ ২৭ অক্টোবর ফেসবুকে ১২টি ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন
সঙ্গে লিখেছেন, ‘এই ছবিগুলো আমার ভেতরের সেই অংশটাকে ছুঁয়ে গেছে, যেটাকে আমি সাধারণত নিঃশব্দে রাখি। ছবিগুলো এত সুন্দরভাবে এসেছে, কৃতজ্ঞ।’
কনসেপ্ট, শুট ও ডিরেকশনে ছিল জেরান শুট অফিশিয়াল
বাঁধন পরেছেন ‘গ্লুড টুগেদার’–এর গয়না
চুলে বেলি ফুলের গাজরা
আগামীকাল ২৮ অক্টোবর বাঁধনের জন্মদিন, তাই ছবিগুলো স্টোরিতে শেয়ার করে লিখেছেন—শুভ জন্মদিন।
ধোঁয়াটে, আলো–আঁধারিতে পরিবেশটা বেশ রহস্যময়
বাঁধনের চুলের সাজ ও মেকআপ করেছেন এম কে হুসেন
হালকা সাজ আর খোলা চুলে অন্য রকম বাঁধন
জানালা গলে আসা ম্রিয়মাণ রোদে
আলো–আঁধারিতে বাঁধনকে লাগছে মোহনীয়
শাড়িটি চাঁপা সাদা ও ব্লাউজ বাসন্তী রঙের
