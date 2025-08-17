৯ বছরে সামিরা খান মাহির লুকে কতটা পরিবর্তন এল, দেখুন ২১টি ছবি

১৩ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অফিস লুকে ৩টি ছবি পোস্ট করেছিলেন সামিরা খান মাহি। দ্রুতই ভাইরাল হয়ে পড়া সেসব ছবির নিচে নেটিজেনদের অনেকেই করতে থাকেন ‘নেতিবাচক’ মন্তব্য। সংগত কারণেই সেসব মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছোট পর্দার এই অভিনেত্রী। লিখেছেন, ‘প্রতিটি পোশাক বা ভঙ্গিকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। স্টাইলকে তার মতো করেই উপভোগ করা উচিত।’ অভিনেত্রী মাহির শুরুটা মডেল হিসেবে ২০১৬ সালে। সে বছরই প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র ‘নকশা’র ফটোশুটে অংশ নিয়েছিলেন নানা সাজে। তারপর বিভিন্ন সময়ে নানান সাজে পোজ দিয়েছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রীর ক্যামেরার সামনে। সেসব ফটোশুট থেকে মাহির ২১টি বাছাই ছবি দেখুন।