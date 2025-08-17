স্টাইল

৯ বছরে সামিরা খান মাহির লুকে কতটা পরিবর্তন এল, দেখুন ২১টি ছবি

১৩ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অফিস লুকে ৩টি ছবি পোস্ট করেছিলেন সামিরা খান মাহি। দ্রুতই ভাইরাল হয়ে পড়া সেসব ছবির নিচে নেটিজেনদের অনেকেই করতে থাকেন ‘নেতিবাচক’ মন্তব্য। সংগত কারণেই সেসব মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছোট পর্দার এই অভিনেত্রী। লিখেছেন, ‘প্রতিটি পোশাক বা ভঙ্গিকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। স্টাইলকে তার মতো করেই উপভোগ করা উচিত।’ অভিনেত্রী মাহির শুরুটা মডেল হিসেবে ২০১৬ সালে। সে বছরই প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র ‘নকশা’র ফটোশুটে অংশ নিয়েছিলেন নানা সাজে। তারপর বিভিন্ন সময়ে নানান সাজে পোজ দিয়েছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রীর ক্যামেরার সামনে। সেসব ফটোশুট থেকে মাহির ২১টি বাছাই ছবি দেখুন।

জীবনযাপন ডেস্ক
এক দশকের বেশি সময় ধরে দেশের মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন সামিরা খান মাহি। নিয়মিতই বিভিন্ন ফ্যাশন ম্যাগাজিন ও ব্র্যান্ডের ফটোশুটে অংশ নিয়েছেন
ছবি: কবির হোসেন
একসময় পুরোদস্তুর মডেলিং করলেও করোনা মহামারি নতুন করে ভাবিয়েছে মাহিকে। তাই ২০২১ সাল নাটকে অভিনয় শুরু করেন
মাহি দর্শকের কাছে পৌঁছাতে শুরু করেন ‘গার্লস স্কোয়াড’ ওয়েব সিরিজের পর থেকে। এরই মধ্যে ১২০টির বেশি নাটকে অভিনয় করে ফেলেছেন
মডেলিং থেকে অভিনয়ে এসেছেন বলে মাহি মনে করেন, তাঁর অনেক কিছু শেখা এখনো বাকি। নিজের দুর্বলতাগুলো দেখে সেসব ঠিক করে নিতে চান
সম্প্রতি ‘সুইট কলিগ’ নামে মাহির যে নাটকের ছবিগুলো ভাইরাল হয়েছে, সেটা পরিচালনা করেছেন সকাল আহমেদ। নাটকটির শুটিং শেষ করেছেন কদিন আগেই
মাহি বলেন, ‘এটা শুধু একটা নাটকের অংশ। আর তা নিয়ে যা তুলকালাম হলো! এ নিয়ে আর কী মন্তব্য করব। সবার দৃষ্টিভঙ্গি তো আর আমি ঠিক করতে পারব না। আসলে আমি যা করি, তাতেই দোষ (হাসি)।’
ভাইরাল ছবিগুলো নিয়ে ফেসবুক পোস্টে মাহি লিখেছেন, ‘একজোড়া চশমা দেখে কারও কারও ভিন্নভাবে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য এটা শুধুই অফিস লুকের অংশ। প্রতিটি পোশাক বা ভঙ্গিকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। স্টাইলকে তার মতো করেই উপভোগ করা উচিত।’
মাহি মনে করেন, তাঁর ‘হাঙর’, ‘গার্লস স্কোয়াড’সহ বেশ কিছু ভিন্নধর্মী কাজ দেখে দর্শক তাঁকে সিরিয়াসলি নিতে শুরু করেছেন
মাহি বিশ্বাস করেন, আগের শিল্পীদের তুলনায় এখন জনপ্রিয়তা পাওয়া একটু সহজ; কিন্তু জনপ্রিয়তা পেলেই হয় না, ধরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ
মাহি বলেছেন, ‘দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া এতটাও সোজা নয়। বিশেষ করে ভালোবাসা পাওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট।’
প্রথম আলোর এক প্রশ্নের জবাবে সম্প্রতি সামিরা খান মাহি বলেন, ‘আমার ক্ষেত্রে বলব, ঝগড়াঝাঁটি, চিল্লাচিল্লি আছে—এমন নাটক অনেক জনপ্রিয় হয়েছে। সেই জায়গা থেকে দর্শক ওটাই চান। কিন্তু আমি তো ভার্সেটাইল অভিনেত্রী হতে চাই। সব ধরনের অভিনয় করব।’
সহকর্মীদের নাকি প্রতিযোগী মনে করেন না এই অভিনেত্রী। কারণ হিসেবে তাঁর মনে হয়েছে, সবাই নিজস্বতা নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছেন
মাহি সিলেটি উচ্চারণে কথা বলতে পারেন। যেটা দর্শকও উপভোগ করেন
ইউটিউবে তাঁর নাটকগুলোর ভিউ অনেক, তাই অনেক নির্মাতার পছন্দের তালিকায় থাকেন মাহি
সহশিল্পী হিসেবে মাহি এখন বেশি কাজ করছেন খায়রুল বাসারের সঙ্গে। এ ছাড়া নিলয় আলমগীর, মুশফিক ফারহান, আরশ খান, ইয়াশ রোহান, ইরফান সাজ্জাদের সঙ্গে বেশ কিছু নাটকে কাজ করেছেন
‘হাওয়া’ দেখার পর সিনেমায় অভিনয়ের ইচ্ছা জেগেছে মাহির। ‘ক্যারেক্টারটা প্লে’ করে সিনেমায় আসতে চান
২০১৪ সালে একটি রিয়েলিটি শোতে অংশ নিয়ে মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করেন মাহি। এ প্রতিযোগিতায় তিনি নিজের আসল নাম ফারজানা ইয়াসমিন কলি বাদ দিয়ে হয়ে ওঠেন সামিরা খান মাহি। এ নামেই এখন পরিচিত তিনি
আজকাল অনেকই ‘অ্যাস্থেটিক ট্রিটমেন্ট’ নিয়ে নিজের খুঁত ঢাকার চেষ্টা করেন। মাহিও একবার লিপ ফিলার করিয়েছিলেন বলে জানান। তবে নিজেকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, আগের মাহিই ভালো। তাই পাঁচ দিনের মধ্যে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে সেটা আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে এনেছেন বলেও দাবি করেছেন
তবে খুব বেশি চুল পড়ে বলে নিয়মিত পিআরপি (প্ল্যাটিলেট-রিচ প্লাজমা) ট্রিটমেন্ট করান মাহি। এর বাইরে দাঁতেরও ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন
‘নকশা’র এই ফটোশুটে বউ সেজেছিলেন একাধিক লুকে। মাহির এ ছবি তোলা হয়েছিল ২০১৬ সালে
সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এই ছবির সঙ্গে তুলনা করে দেখুন—মাহির লুকে কতটা পরিবর্তন এল
