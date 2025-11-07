বিশ্বে আলোচিত আকর্ষণীয় ১০ নারী যাঁরা

সৌন্দর্য, আত্মবিশ্বাস আর আকর্ষণের কথা উঠলেই এই নারীদের নাম সবচেয়ে বেশি উঠে আসে। তাঁরা দখল করেছেন টাইমলাইন, ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ, রেড কার্পেট, আর সারা বিশ্বের লাখো মানুষের হৃদয়। অভিনেত্রী, মডেল, গায়িকা—যে পরিচয়েই হোক, তাঁরা শুধু রূপে নয়, স্টাইল, উপস্থিতি আর ব্যক্তিত্বেও মোহিত করেছেন সবাইকে।
অভিনেত্রী মার্গট রবি ২০২৩ সালের ফ্যান্টাসি-কমেডিভিত্তিক ছবি ‘বার্বি’তে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন । তাঁর নীল চোখ, নিখুঁত হাসি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্টাইলিশ উপস্থাপনা—এসব বৈশিষ্ট্যই তাঁকে আলাদা করেছে অন্যদের থেকে।
তিনি শুধু সুন্দরই নন, শক্তিশালী, মার্জিত ও আধুনিকতার প্রতীক। লালগালিচা হোক বা স্ট্রিট ফ্যাশন, স্পাইডারম্যানখ্যাত এই অভিনেত্রী প্রতিটি মুহূর্তে তুলে ধরেন আত্মবিশ্বাসের ছাপ। লালগালিচার ফ্যাশন আইকন হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছেন নতুন নতুন রূপে। কাজের মাধ্যমেই ভক্তদের মন জয় করে নিয়েছেন।
ভারত ছাড়িয়ে দীপিকা পাড়ুকোন চলে গেছেন এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। অভিনয়ের বাইরেও নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে তৈরি করেছেন নিজের শক্ত অবস্থান। মা হওয়ার পর বিরতি নিয়েছিলেন কয়েক মাস। এখন আবার ফিরেছেন কাজে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর দৃঢ় মনোভাব ও পেশাগত যৌক্তিক অবস্থানের কারণে বিতর্কের মধ্যে পড়েছিলেন।
কিন্তু সব নেতিবাচকতাকে তোয়াক্কা করেই সামনে এগোচ্ছেন। কয়েক বছর ধরে তিনি সব সময়ই থেকেছেন গুগল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনুসন্ধানে। তাঁর উপস্থিতি মানেই পরিশীলিত রুচি ও রাজকীয় সৌন্দর্যের প্রতীক। গভীর দৃষ্টি, লম্বা গড়ন, পরিমিত আভিজাত্য, দৃঢ় মনোভাব—সবকিছু মিলিয়ে তিনি যেন আধুনিক যুগের নারী। বিশ্বজুড়ে ভক্তরা একবাক্যে বলেন, দীপিকা সত্যিই অনন্যা।
কিউবান-স্প্যানিশ এই তারকা ‘নাইভস আউট’ আর ‘মেরিলিন মনরো’ চরিত্রে অভিনয়ের পর বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা পান। কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল অভিনেত্রী আনা দে আরমাসের সঙ্গে প্রেম করছেন টম ক্রুজ। কিন্তু ৯ মাসের সম্পর্কের পর তাঁরা আলাদাও হয়ে গেছেন। কোমল বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক আভিজাত্যের কারণে অনেকেই তাঁকে খোঁজেন নেট দুনিয়ায়। তিনি এ কারণে অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবেই আছেন অনলাইন ও অফলাইনে।
সুপারমডেল, মা ও ফ্যাশন আইকন—সব পরিচয়েই উজ্জ্বল গিগি হাদিদ। রানওয়ে লুক হোক বা সাধারণ জীবনযাত্রায় সরল উপস্থিতি, গিগির সহজাত স্টাইল সব সময়ই আলোচনায় থাকে। ফিটনেস, উজ্জ্বল ত্বক ও আত্মবিশ্বাসের কারণেই ভক্তদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার প্রতীক।
১৮ বছর বয়সে মিস ইসরায়েলের মুকুট পরেছিলেন। কাজ করেছেন সে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও। এখন তিনি হলিউডের শক্তিশালী অভিনয়শিল্পী—গ্যাল গ্যাদত। ‘ওয়ান্ডার ওম্যান’ হিসেবেই বিশ্বজোড়া পরিচিতি তাঁর।
সব সময়ই চেয়েছেন একজন স্বাধীন, শক্তিশালী নারী চরিত্রে অভিনয় করতে। একদিকে দৃঢ়, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী; অন্যদিকে কোমল, মার্জিত ভঙ্গি আর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা তাঁকে করে তুলেছে সবার কাছে আরও প্রিয়।
যদিও ইসরায়েলের পক্ষে কথা বলার কারণে বিতর্কের মধ্যেও পরেছেন। লালগালিচা হোক বা সামাজিক অনুষ্ঠান—গ্যাল সব সময়ই নজর কেড়েছেন নিজের স্বাভাবিক স্টাইল ও সহজাত আকর্ষণ দিয়ে।
হলিউড তারকা স্কারলেট জোহানসন পা দিয়েছেন ৪০ বছরে। কিন্তু তারপরও তিনি যেন চিরন্তন ক্ল্যাসিক সৌন্দর্য। গভীর কণ্ঠস্বর, পরিপূর্ণ ঠোঁট ও প্রাকৃতিক গঠন—সব মিলিয়ে স্কারলেটের আবেদন শতাব্দীকাল ধরে অম্লান। লালগালিচা হোক বা সিনেমার পর্দা—তাঁর স্বাভাবিক উপস্থিতি ও অভিনয়শৈলী সব সময়ই মুগ্ধ করেছে ভক্তদের।
ভারতের এই অভিনেত্রী তাঁর সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও স্টাইলের কারণে ইন্টারনেট দুনিয়ার আলোচনায় থাকেন সব সময়। দিশার আত্মবিশ্বাস, উজ্জ্বল উপস্থিতি ও সহজ-সরল ভঙ্গি তাঁকে তরুণদের কাছে জনপ্রিয় করেছে।
মডেল, অভিনেত্রী ও লেখিকা এমিলি রাতাকাউস্কি পরিচিত তাঁর সাহস ও আত্মবিশ্বাসের কারণে। তিনি নিজের যৌনতা ও ব্যক্তিত্বকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন, কোনো ভয় ছাড়াই। ফ্যাশন শো, সিনেমা বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তাঁর দৃঢ়তা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও শারীরিক গঠনের কারণে।
গত বছর পপ তারকা টেইলর সুইফটের ২১ মাসব্যাপী ‘ইরাস ট্যুর’ শেষ হয়েছে। তাঁর এই ট্যুর বা কনসার্টকে বিশ্বসংগীতের ইতিহাসে বৃহত্তম কনসার্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়। সম্প্রতি তাঁর ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’ বের হয়েছে।
শুধু গানেই নয়, নিজের সৌন্দর্য ও স্টাইল দিয়েও মন জয় করে নিয়েছেন ভক্তদের। তাঁর আত্মবিশ্বাস, পরিণত রুচি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ধরন তাঁকে দুনিয়ার কোটি ভক্তের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে। টেইলরের ফ্যাশন ও লুকের প্রতিটি পরিবর্তনই ইন্টারনেটে ট্রেন্ড হয়ে যায়।