কালো কাফতানে মোহনীয় সাফা

নিজের ফেসবুক পেজে মিলিমালিজম লুকের কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী সাফা কবির। ছবিগুলোতে তাঁকে বাটারফ্লাই বাই সাগুফতার নকশা করা একটি কাফতানের পোশাক পরতে দেখা যায়।
জীবনযাপন ডেস্ক
কালো রঙের হাফ অফ শোল্ডারের কাফতানে মিলিমালিজম লুকে সেজেছেন সাফা
কানে পরেছেন সব্যসাচীর নকশা করা কানের দুল
পোশাকের সঙ্গে তামার যে বেল্ট পরেছেন, তা–ও সব্যসাচী থেকে নেওয়াচুল বেঁধেছেন স্লিক বানপোশাক থেকে মেকআপ—সবকিছুতেই আছে মিনিমালিজমের ছোঁয়াসাফা জানালেন, এই লুক তাঁর নিজের ক্রিয়েট করা, যা তাঁকে তাঁর মতো করে প্রকাশ করেছে