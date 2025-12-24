স্টাইল

৪৫ বছরের ভেনাস উইলিয়ামস ধুমধাম করে বিয়ে করলেন ৩৭ বছর বয়সী আন্দ্রেয়াকে, দেখুন ১৬টি ছবি

বাতাসে ভাসছিল বিয়ের গুঞ্জন। এবার জানা গেল, সেপ্টেম্বরেই মার্কিন টেনিস তারকা ভেনাস উলিয়ামস প্রথম দফায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন বর আন্দ্রেয়া প্রেটির দেশ ইতালিতে। এরপর ডিসেম্বরের শুরুতে তাঁরা আদালতে গিয়ে কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা সারেন। আর তৃতীয় দফার বিয়ের আয়োজন হয়েছে সবচেয়ে ধুমধাম করে, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার সমুদ্রপাড়ে। পাঁচ দিনব্যাপী এ আয়োজনের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে একে একে বিয়ের ছবি প্রকাশ হয়েছে ভোগ ম্যাগাজিন, ভেনাস উইলিয়ামস ও আন্দ্রেয়া প্রেটির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে।

জিনাত শারমিন
বিশ্বখ্যাত মার্কিন টেনিস তারকা ও ব্যবসায়ী ভেনাস উইলিয়ামস অবশেষে বিয়েটা সেরে ফেললেন। পাত্র ইতালীয়-ডেনিশ মডেল, অভিনেতা ও প্রযোজক আন্দ্রেয়া প্রেটি
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২০২৫ সালের ৩১ জানুয়ারি ইতালির তোস্কানার এক অলিভবাগানে বাগদান সারেন ৪৫ বছর বয়সী ভেনাস ও ৩৭ বছর বয়সী আন্দ্রেয়া
প্রথম দফায় ইতালীয় ঐতিহ্য মেনে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। ইতালিত ইসচিয়াতে, নেপলস উপসাগরের আগ্নেয়গিরি দ্বীপে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ভেনাস ও আন্দ্রেয়া বলেন—‘আই ডু’
এরপর যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে সারেন কাগজে-কলমে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা
তাতেও মন ভরেনি এই জুটির। তৃতীয় দফায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন ফ্লোরিডার পাম বিচে
ফ্লোরিডায় পাঁচ দিনব্যাপী চলেছে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা
বিলাসবহুল ইয়ট পার্টিতে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে চলে নাচ, গান, আড্ডা আর খাওয়াদাওয়া
ব্রাইডাল শাওয়ার ও পুল পার্টিও বাদ যায়নি। এমনকি বিয়ের আয়োজনে একদিন রেখেছিলেন ‘স্পোর্টস ডে’!
বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতায় হয়েছে বিশেষ ফটোশুট
বিয়ের প্রতিটি আয়োজনে বিশ্বের নানা প্রান্তের মেধাবী ফ্যাশন ডিজাইনারদের কাস্টম মেড পোশাক পরেন ভেনাস। পোশাকে দেখা গেছে সাদার আধিক্য। যা শান্তি, স্বচ্ছতা আর নির্মলতার প্রতীক
তবে ভেনাসের ‘ফাইনাল গাউন’টি তৈরি করেছে লেবাননের লাক্সারি ফ্যাশন হাউস জর্জেস হোবেইকা
Also read: সম্পর্কের ১ বছরের মাথায় সুখবর দিলেন সেলেনা
এক বছরের ছোট বোন সেরেনা উইলিয়ামস ভেনাসকে শুভকামনা জানিয়ে লিখেছেন, ‘কোত্থেকে শুরু করব জানি না। বাড়ির পেছনের (টেনিস) কোর্ট থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেনিস কোর্টে…। তুমি সব সময় আমাকে পথ দেখিয়েছ। তোমার নতুন জীবন হোক ভালোবাসা আর সুখে মোড়ানো।’
২০২৪ সালে মিলান ফ্যাশন উইকে গুচির একটি ফ্যাশন শোতে প্রথম দেখা ভেনাস ও আন্দ্রেয়ার
পরিচয়ের এক বছরের মাথায় বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন এই জুটি
বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে আন্দ্রেয়ার চোখ ভরে উঠেছিল খুশি আর কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে
বিয়ের ছবি প্রকাশ করে ৩৭ বছর বয়সী আন্দ্রেয়া প্রেটি লিখেছেন, ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস প্রেটি। এ যেন স্বপ্ন! আমার সুন্দরীতমা, তুমি সত্যি হলে।’

সূত্র: ভোগ

Also read:৮ বছরের ছোট প্রেমিকের সঙ্গে বাগ্‌দান সারলেন ৪৫ বছর বয়সী ভেনাস উইলিয়ামস
আরও পড়ুন