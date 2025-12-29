স্টাইল

স্টাইলের নামই যখন ব্রিজিত বার্দো

নিজেকে কখনোই ‘স্টাইল আইকন’ মনে করতেন না ফরাসি অভিনেত্রী, গায়িকা ও মডেল ব্রিজিত বার্দো। অথচ জিঙ্গহ্যাম চেকের পোশাক, কাঁধখোলা টপ, ব্যালে ফ্ল্যাট, এলোমেলো অথচ নিখুঁত চুল—সব মিলিয়ে ব্রিজিত হয়ে উঠেছিলেন স্টাইল আইকন। অভিনয় থেকে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে সরে দাঁড়ালেও, তাঁর গড়া এই স্বাধীন ও সংবেদনশীল ফ্যাশন ইতিহাসে অনন্য। গতকাল ২৮ ডিসেম্বর ৯১ বছর বয়সে মৃত্যু হলেও ব্রিজিতের স্টাইল ও আবেদন কালোত্তীর্ণ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সিনেমার পর্দায় তাঁর উপস্থিতি শুধু অভিনয় দিয়েই নয়, ফ্যাশনের ভাষাও বদলে দিয়েছিল। এই ফটোস্টোরিতে ফিরে দেখা যাক ব্রিজিত বার্দোর ফ্যাশন ও স্টাইল।

ব্রিজিত বার্দো—যাঁর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো, কিন্তু কখনোই জোর করে নজরকাড়ার চেষ্টা করেননি। সাবলীলতাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় স্টাইল স্টেটমেন্ট।
ব্রিজিত বার্দোর ফ্যাশন ও স্টাইল
জিঙ্গহ্যাম চেকের পোশাকের সঙ্গে বার্দোর নাম জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। ১৯৫৯ সালে নিজের বিয়েতেও এই সাধারণ কাপড়ই বেছে নিয়েছিলেন।
কাঁধখোলা টপ—যেটা আজ ‘বার্দো টপ’ নামেই পরিচিত। পঞ্চাশের দশকে এই পোশাক ছিল সাহসী, প্রায় বিদ্রোহী!
সোনালি চুল, কপালে নেমে আসা ফ্রিঞ্জ—বার্দোর এই চুলের ধরন আজও ‘আইকনিক’। নিজেই নাকি খুব দ্রুত এই হেয়ারস্টাইল করে নিতে পারতেন।
‘শুক্রুত’ বা আধা খোলা আধা বাঁধা চুল। হলিউডের ‘সবকিছু নিখুঁত হতে হবে’—এই ধারণার বাইরে গিয়ে বার্দো তৈরি করেছিলেন এক এমন সাবলীল গ্ল্যামার।
লেপার্ড প্রিন্টে বার্দোর ছিল বিশেষ টান। এই প্রিন্ট যেন তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অংশ হয়ে উঠেছিল।
বিকিনি জনপ্রিয় হওয়ার পেছনে বার্দোর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৫২ সালের ‘ম্যানিয়া, দ্য গার্ল ইন দ্য বিকিনি’ সিনেমায় তাঁর উপস্থিতিই বদলে দেয় সমুদ্রসৈকতের ফ্যাশন।
সাঁ-ত্রোপের রোদ, সমুদ্র আর মুক্ত জীবনধারা—বার্দো এই জায়গাটাকেই বিশ্ব ফ্যাশনের মানচিত্রে আলাদা করে চিনিয়ে দেন।
ব্যালেরিনার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কৈশোরে। সেই অভ্যাস থেকেই আসে সোজা ভঙ্গি, গ্রেসফুল মুভমেন্ট আর হেডব্যান্ডের ব্যবহার।
রাস্তার জন্য ব্যালে ফ্ল্যাট—আজ যাকে ‘ফ্রেঞ্চ গার্ল চিক’-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হয়, তার সূচনা বার্দোর হাত ধরেই।
নারী ও পুরুষালি পোশাকের মিশেল—সেইলর সোয়েটার, পেটিকোট স্কার্ট। এসবই বার্দো পরতেন নিজের মতো করে, কোনো নিয়ম না মেনে।
৩৯ বছর বয়সে অভিনয় ছাড়লেও ব্রিজিত বার্দো নিজেকে সময়ের চেয়ে এগিয়ে রেখেছেন সব সময়। তাঁর স্টাইল আজও স্বাধীনতা ও সাহের প্রতীক।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

