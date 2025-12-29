স্টাইলের নামই যখন ব্রিজিত বার্দো

নিজেকে কখনোই ‘স্টাইল আইকন’ মনে করতেন না ফরাসি অভিনেত্রী, গায়িকা ও মডেল ব্রিজিত বার্দো। অথচ জিঙ্গহ্যাম চেকের পোশাক, কাঁধখোলা টপ, ব্যালে ফ্ল্যাট, এলোমেলো অথচ নিখুঁত চুল—সব মিলিয়ে ব্রিজিত হয়ে উঠেছিলেন স্টাইল আইকন। অভিনয় থেকে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে সরে দাঁড়ালেও, তাঁর গড়া এই স্বাধীন ও সংবেদনশীল ফ্যাশন ইতিহাসে অনন্য। গতকাল ২৮ ডিসেম্বর ৯১ বছর বয়সে মৃত্যু হলেও ব্রিজিতের স্টাইল ও আবেদন কালোত্তীর্ণ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সিনেমার পর্দায় তাঁর উপস্থিতি শুধু অভিনয় দিয়েই নয়, ফ্যাশনের ভাষাও বদলে দিয়েছিল। এই ফটোস্টোরিতে ফিরে দেখা যাক ব্রিজিত বার্দোর ফ্যাশন ও স্টাইল।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান