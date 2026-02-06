কেয়া পায়েল বিয়েতে নিজেকে কেমন সাজে দেখতে চান

বর্ণিল বিয়ে ২০২৬–এর প্রচ্ছদে বউ সেজেছেন অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। চারটি ভিন্ন লুকে মিরপুরের বেনারসি শাড়ি পরে কনে সেজেছেন তিনি। সেই ছবি তোলার আয়োজনেই জানার আগ্রহ হলো, নিজের বিয়েতে ঠিক কীভাবে সাজবেন এই অভিনেত্রী।
‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকের ‘মেহরিন’ চরিত্রের জন্য বেশ প্রশংসা পাচ্ছেন অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। সম্প্রতি প্রথম আলো থেকে প্রকাশিত ‘বর্ণিল বিয়ে ২০২৬’ ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে বউ সেজেছেন এই অভিনেত্রী।
নিজের বিয়েতে কেমন সাজে নিজেকে দেখতে চান? জানতে চাইলে এই অভিনেত্রী বলেন, ‘শুটিংয়ের জন্য বিয়ের সাজ তো অনেক সেজেছি, নিজের বিয়ে তো অবশ্যই স্পেশাল। বিয়ে নিয়ে যদিও এখন পর্যন্ত কোনো ভাবনা নেই। তবে নিজের বিয়েতে আমার খুব ইচ্ছা, আমি যেমন, আমাকে যেন তেমনটাই লাগে।’
‘হালকা মেকআপ আমার ভালো লাগে। বিয়েতে এমনভাবে সাজতে চাই না, যাতে আমাকে চেনা না যায়।’
শাড়ি না লেহেঙ্গা, বিয়ের দিন কেয়া পায়েলকে কোন পোশাকে দেখা যাবে? কেয়া পায়েল বললেন, ‘ভাবিনি, তবে প্রত্যেক মেয়ের যেমন ইচ্ছা থাকে, বিয়েতে লাল টুকটুকে বউ সাজার, আমার অবশ্য কখনোই লাল টুকটুকে বউ সাজতে ইচ্ছা হয়নি। বিয়েতে সোনার গয়না পরার ইচ্ছা আছে।’
জানালেন, বিয়ের দিন কেয়া পায়েল নিজের পারলার পার্ল বাই পায়েলেই বউ সাজবেন।
শুটিংয়ের জন্য এ পর্যন্ত ১০০ বারের বেশি বউ সেজেছেন কেয়া পায়েল।
শুটিংয়ের জন্য নিজের কোন বউ সাজটা এখন পর্যন্ত ভালো লেগেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে কেয়া পায়েল বলেন, ‘এখন পর্যন্ত ঠিক কোনো সাজই আমার মনে দাগ কাটেনি। শুটিংয়ের সময় বউ সাজলে খুব ভারী মেকআপ ও অলংকার পরতে হয়।’
‘কেন জানি না, মনে হয় খুব বেশি সাজলে আমাকে দেখতে ভালো লাগে না। তবে মজার ব্যাপার হলো, বর্ণিল বিয়ের টিম আমাকে সেভাবেই আজ উপস্থাপন করেছে, যেভাবে বউ সাজে নিজেকে দেখতে চাই। আজকের শুটিংয়ের লুকগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে।’