ফিলিস্তিনের হয়ে প্রথমবারের মতো মিস ইউনিভার্সে যাচ্ছেন ‎নাদিন আইয়ুব, চেনেন এই মডেলকে?

ফিলিস্তিনের হয়ে প্রথমবারের মতো মিস ইউনিভার্সে যাচ্ছেন নাদিন আইয়ুব, চেনেন এই মডেলকে?
সুরাইয়া সরওয়ার
২০২৫ সালের নভেম্বরে থাইল্যান্ডের পাকক্রেট শহরে বসতে যাচ্ছে মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসর। এ আয়োজনে এবার ফিলিস্তিনের পতাকা বহন করতে যাচ্ছেন দুবাইয়ে বসবাসরত ২৭ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি মডেল নাদিন আইয়ুবনাদিন আইয়ুব কানাডার ওয়েস্টার্ন অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান ও সাহিত্যে স্নাতক
মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করেন নাদিন আইয়ুব। পাশাপাশি পুষ্টিবিদ হিসেবেও কাজ করেন কয়েক বছর ধরে বসবাস করছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে
২০২২ সালে প্রথমবারের মতো মিস ফিলিস্তিনের মুকুট ওঠে তাঁর মাথায়২০২২ সালে মিস আর্থ প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করে শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছিলেন নাদিন। এটিই কোনো আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনের প্রথম বড় অর্জননাদিন আইয়ুব বলেন, ‘আমি প্রতিটি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের শক্তি পুরো বিশ্বের দেখা উচিত'
শিক্ষা ও ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিনি নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নাদিন আইয়ুব প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘গ্রিন অলিভ একাডেমি’। এটি এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানফিলিস্তিনিদের দুর্দশা নিয়ে সরব নাদিন। ‘প্যালেস্টাইন চিলড্রেনস রিলিফ ফান্ড’–এর প্রতিনিধিও নাদিন আইয়ুব