স্টাইল

‘মন গলবে না’ মিউজিক ভিডিওতে কেমন পোশাক পরছেন তাসনিয়া ফারিণ

জীবনযাপন ডেস্ক
‘মন গলবে না’ শিরোনামে সম্প্রতি একটি মিউজিক ভিডিওতে গান গেয়েছেন অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ।
তাসনিয়া ফারিণ
নিজস্ব প্রোডাকশন ফড়িং ফিল্ম থেকে তৈরি এই মিউজিক ভিডিওতে বিশেষ কিছু পোশাক পরেছেন ফারিণ। যেসব পোশাক পরে প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র ‘নকশা’র জন্য বিশেষ ফটোশুট করলেন এই অভিনেত্রী।
সম্প্রতি ফারিণ তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গানের পোস্টার শেয়ার করেছেন । মিউজিক ভিডিওটি আগামী সপ্তাহে ফারিণের ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাওয়ার কথা। এই মিউজিক ভিডিওর কস্টিউমগুলোর পেছনের গল্প জানতে এবং ছবিগুলো দেখতে চোখ রাখুন ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবারের ‘নকশা’য়।
Also read:সন্তানসম্ভবা সোনমের স্টাইলিশ লুক, দেখুন ছবিতে
আরও পড়ুন