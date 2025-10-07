জীবনযাপন

শীতকালে ছাদবাগান করতে চাইলে এখনই যেভাবে প্রস্তুতি নেবেন

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে বাগান গোছানোর দরকার পড়ে। আর তার জন্য চাই আগাম কিছু প্রস্তুতি। আসছে শীত। এ সময়েই সবচেয়ে বেশি ফুল ও সবজির চাষ করা যায়। তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করতে হবে।

এম এ হান্নান

টব উপযোগী সবজি

বাসার ছাদে বাগান করে সবজি, শাক ও ফলের অনেকটা চাহিদা মিটিয়ে নিচ্ছেন বিন্তি
ছবি: প্রথম আলো

শীতের এমন অনেক সবজি আছে, যেগুলো টব বা জিও ব্যাগে সহজেই চাষ করা যায়। এগুলোর জন্য মাচা বা অতিরিক্ত কাঠামোর প্রয়োজন হয় না।

চাষযোগ্য সবজি: বেগুন, টমেটো, ঢ্যাঁড়স, স্কোয়াশ, মুলা, গাজর, বিটরুট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকলি, মিষ্টি আলু, মরিচ, ক্যাপসিকাম, লেটুস, পুদিনাপাতা, ধনেপাতা ইত্যাদি।

টব: ১২ থেকে ১৫ ইঞ্চি গভীর টব, বালতি, গ্রো ব্যাগ বা জিও ব্যাগ।

মাটি: সমপরিমাণ দোআঁশ মাটি, জৈব সার ও বেলে মাটির মিশ্রণ।

রোদ: দিনে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা সরাসরি রোদ থাকা জরুরি।

চারা রোপণ: সরাসরি বীজ থেকেও চারা করতে পারেন, আবার নার্সারি থেকে ভালো মানের চারা সংগ্রহ করেও লাগাতে পারেন।

যত্ন: টমেটো ও বেগুনগাছ ভেঙে যেতে পারে, তাই গাছের সঙ্গে কঞ্চি বা লাঠি বসিয়ে দিতে পারেন। প্রতি ১৫ দিন অন্তর জৈব সার দিতে পারেন, বিশেষ করে তরল গোবর সার বা কম্পোস্ট সার।

মাচার জন্য লতানো সবজি

শীতকালে কিছু লতানো সবজি খুব ভালোভাবে মাচায় চাষ করা যায়। এ জন্য অবশ্য আগে থেকেই মাচা বা সাপোর্ট তৈরি রাখতে হয়।

চাষযোগ্য সবজি: লাউ, শিম, বরবটি ও শসা।

মাচা: বাঁশ, দড়ি বা নেট দিয়ে মাচা তৈরি করে নিতে পারেন।

টব: ২০ ইঞ্চি টব বা বড় হাফ ড্রাম। টবের আকার যত বড় হবে, তত ভালো।

মাটি: জৈব সারসমৃদ্ধ মাটি (৪: ২: ১ অনুপাতে মাটি, সার,

কোকো পিট)

বপন: আগের রাতে ভিজিয়ে রাখা বীজ সরাসরি ড্রামে বপন করা যায়।

রোদ: দিনে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা রোদ প্রয়োজন। যত বেশি রোদ, তত ভালো।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা: যাতে ছত্রাক না ধরে, তার জন্য নিয়মিত মাচা পরিষ্কার রাখা উচিত। শিম ও বরবটির পাতায় লাল বিটল পোকা দেখা যায়, নিম তেল স্প্রে করে দমন করতে হবে।

শীতকালীন ফুল

ছাদে শীতকালেই বছরের সবচেয়ে বেশি ফুলের দেখা মেলে

ছাদে শীতকালেই বছরের সবচেয়ে বেশি ফুলের দেখা মেলে। শীতে লাগানোর উপযোগী জনপ্রিয় ফুলগুলোর মধ্যে আছে গাঁদা, কসমস, চন্দ্রমল্লিকা, জিনিয়া, ডালিয়া, সূর্যমুখী, পিটুনিয়া, ডায়ান্থাস, দোপাটি, জারবেরা, অ্যাজালিয়া, বোতাম ফুল, অ্যাস্টার, হলি হক, স্যালভিয়া ও ভারবিনা।

মাটি: ৫০ শতাংশ দোআঁশ মাটি, ৩০ শতাংশ কম্পোস্ট ও ২০ শতাংশ কোকো পিটের মিশ্রণে মাটি প্রস্তুত করতে পারেন।

বপন: নার্সারি থেকে কেনা চারা দিয়ে ফুলের চাষ করা যায়। গত বছরের শীতকালীন ফুলের বীজ সংরক্ষণ করে থাকলে সেসব থেকেও চারা করে নিতে পারেন। মিষ্টি আলুর মতো ডালিয়া ফুলের মূল সংরক্ষণ করে থাকলে সেসব মূলও রোপণ করতে পারেন এখন।

রোদ: দিনে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা রোদ প্রয়োজন।

পানি: সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার সকালে পানি দিন। টবের মাটি শুকিয়ে এলে পানি দিলে ভালো হয়।

সার: চারা লাগানোর ১০ দিন পর থেকে অল্প পরিমাণ জৈব সার দিতে পারেন।

কীটনাশক ও পরিচর্যা

নিম তেল: সপ্তাহে এক থেকে দুবার স্প্রে করলে পোকামাকড়ের আক্রমণ কমে আসবে।

ছাই: পাতা পচা ও ছত্রাকজনিত রোগ থেকে বাঁচতে ছাই ছিটাতে পারেন।

জৈব সার: ১৫ থেকে ২০ দিন পরপর ভার্মি কম্পোস্ট বা তরল সার প্রয়োগ করতে পারেন।

অন্যান্য: রাতে শিশির পড়লে গাছের গোড়ায় পচন ঠেকাতে রাতে বা সন্ধ্যায় পানি না দেওয়াই ভালো। সে ক্ষেত্রে সকালে পানি দিন।

শীত বাগানের প্রস্তুতি নিন এখন থেকেই

প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করুন

অক্টোবরের পুরো সময়টা ছাদবাগানের শীতকালীন বীজ বপনের আদর্শ সময়। তাই আর দেরি না করে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করুন। যাঁরা নতুন বাগান শুরু করতে চাচ্ছেন, তাঁদের শুরুটা হতে পারে শাকসবজি চাষ দিয়ে।

শুরুতেই খুব বেশি গাছ না নিয়ে অল্প করে শুরু করুন। শাকের মধ্যে লালশাক, পালংশাক ও কলমিশাক। টবের সবজির মধ্যে পছন্দসই বেগুনের জাত ও টমেটো। লতানো সবজির মধ্যে শিম, লাউ ও বরবটি।

সব সময় জৈব সার ব্যবহার করুন। এতে মাটি ও ফসল দুই–ই ভালো থাকবে।

ছাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন। অতিরিক্ত পানি যাতে ছাদে না জমে, সে বিষয়ে সব সময়ই খেয়াল রাখবেন।

