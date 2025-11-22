এ সময়ের সেন্ট মার্টিনের ১০টি ছবি

১ নভেম্বর থেকে দিনব্যাপী ভ্রমণের জন্য সেন্ট মার্টিন উন্মুক্ত করা হলেও পর্যটকের অভাবে এখানো জাহাজ চলাচল শুরু হয়নি, ২২ নভেম্বর ২০২৫জানা গেছে, ১ ডিসেম্বর থেকে জাহাজ চলাচল শুরু হতে যাচ্ছে, এ সময় রাতে থাকার সুযোগও পাবেন পর্যটকেরা, ২২ নভেম্বর ২০২৫
সেন্ট মার্টিনে নেই পর্যটকের আনাগোনা, ২২ নভেম্বর ২০২৫জোরেশোরে চলছে রিসোর্ট মেরামতের কাজ, ২২ নভেম্বর ২০২৫
দূরে মাথা তুলে আছে মিয়ানমারের পাহাড়, ২২ নভেম্বর ২০২৫ মাছ ধরতে যাচ্ছেন দুই জেলে, ২২ নভেম্বর ২০২৫ভাটার সময় সৈকতে নোঙর করা জেলে নৌকা, ২২ নভেম্বর ২০২৫
সৈকতে ভেসে আসা কাঁটাযুক্ত পটকা মাছ, ২২ নভেম্বর ২০২৫ফাঁকা সৈকতে ফুটবল খেলছে কিশোরেরা, ২২ নভেম্বর ২০২৫এ সময় সন্ধ্যার পর গল্পে–আড্ডায় কাটে দ্বীপবাসীদের সময়, ২২ নভেম্বর ২০২৫