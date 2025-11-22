সদ্য তরুণ থেকে সত্তরোর্ধ্ব, আলীকদমের এই আলট্রা ম্যারাথনে দৌড়াবেন সবাই

চট্টগ্রামের পর্বতারোহণ ক্লাব ভার্টিক্যাল ড্রিমার্সের আয়োজনে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আলট্রা ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। ৫ ডিসেম্বর বান্দরবানের আলীকদম-পোয়ামুহুরী সড়কের কুরুকপাতা পর্যন্ত এ বছর দৌড় অনুষ্ঠিত হবে।
ম্যারাথনের প্রচলিত দূরত্ব ৪২ দশমিক ১৯৫ কিলোমিটার। এর বেশি দূরত্বের দৌড়কে বলা হয় আলট্রা ম্যারাথন। ‘ভার্টিক্যাল ড্রিমার্স আলট্রা: এডিশন-৩ ’-এ দুটি ক্যাটাগরিতে দৌড় অনুষ্ঠিত হবে ‘২৫ কিলোমিটার’ ও ‘৫২ কিলোমিটার’। অংশগ্রহণকারীদের জন্য নিবন্ধনপ্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৪৫০ দৌড়বিদ অংশ নেবেন। যাঁদের মধ্যে তরুণ অংশগ্রহণকারী যেমন আছেন, তেমনি আছেন সত্তরোর্ধ্ব দৌড়বিদও।
দৌড় প্রতিযোগিতাটির প্রতিপাদ্য ‘ফর ওয়াইল্ডলাইফ, ফর আর্থ’। দেশের পাহাড়ি বনে বিলুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়াতে শুরু থেকেই এই প্রতিপাদ্য সামনে আনছে আয়োজকেরা। অনুষ্ঠানটির লোগো ও প্রচারণায় ব্যবহার করা হয়েছে দেশের বিরল পাখি রাজধনেশ।
২০২৩ সালে প্রথমবার আলীকদম-ডিম পাহাড়-থানচি সড়কে ভার্টিক্যাল ড্রিমার্সের এই আলট্রা ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। গত বছর দৌড় হয়েছিল বান্দরবান-চিম্বুক সড়কে। প্রতিবারের মতো এবারও নতুন পাহাড়ি সড়ক বেছে নিয়েছেন আয়োজকেরা। পাহাড়ি রাস্তায় নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকায় এ আয়োজনটি দীর্ঘ দূরত্বে দৌড়াতে পারদর্শী অ্যাথলেটদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষকতা করছে লিবারেল ফ্যাশন অ্যান্ড প্যাকেজিং, ট্রাভেল প্রো এবং কিচেন এক্সপার্ট। আলীকদম সেনানিবাসের সার্বিক সহায়তায় করতে যাওয়া এই উদ্যোগে আরও পাশে রয়েছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, আলীকদম উপজেলা প্রশাসন ও আলীকদম থানা।
এই আলট্রা ম্যারাথন একটি দাতব্য উদ্যোগ। আয়োজকেরা জানান, ইভেন্ট থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থ আলীকদম ও লামা অঞ্চলের কয়েকটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা সহায়তায় ব্যয় করা হয়।