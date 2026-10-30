৯ বছর পর খুলে দেওয়া ওসমানী উদ্যানে দর্শনার্থীদের জন্য কী কী আছে

\u0026lt;p\u0026gt;২০ অক্টোবর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে রাজধানীর ওসমানী উদ্যান। সবুজে ঘেরা সুন্দর এই জায়গায় ঘুরে আসতে পারেন আপনিও। ওসমানী উদ্যানের ভেতরে কী কী আয়োজন থাকছে, চলুন ছবিতে দেখে নিই।\u0026lt;/p\u0026gt;.সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে যাবেন? জেনে রাখুন ১০টি তথ্য.ঘুরে আসুন ঢাকার নতুন বিনোদনকেন্দ্র অ্যাকুয়ারিয়াম পার্কে, যেখানে আছে মাছ, পাখি ও জলপ্রপাত.ঢাকার কাছেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এই নদীর পাড়, পূজার ছুটিতে ঘুরে আসতে পারেন.ছুটির দিনে ঘুরে আসুন পুরান ঢাকার এই ১০ ঐতিহাসিক স্থান থেকে