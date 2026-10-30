ভ্রমণ

৯ বছর পর খুলে দেওয়া ওসমানী উদ্যানে দর্শনার্থীদের জন্য কী কী আছে

২০ অক্টোবর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে রাজধানীর ওসমানী উদ্যান। সবুজে ঘেরা সুন্দর এই জায়গায় ঘুরে আসতে পারেন আপনিও। ওসমানী উদ্যানের ভেতরে কী কী আয়োজন থাকছে, চলুন ছবিতে দেখে নিই।

জীবনযাপন ডেস্ক
উদ্যানের প্রধান প্রবেশদ্বার
ওসমানী উদ্যান
সবুজ শেওলায় ঢাকা লেক
উদ্যানের সামনের ফুটপাতে বসার জন্য সুন্দর বেঞ্চের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে
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ওসমানী উদ্যানের গ্রন্থাগার
প্রতিদিন পার্কটি ২টি শিফটে খোলা থাকবে
জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ
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উদ্যানের ভেতর পরিকল্পিত সবুজায়ন
আছে বটবৃক্ষ
এই উদ্যানে প্রবেশমূল্য জনপ্রতি ১০ টাকা
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ছায়াঘেরা ওয়াক ওয়ে
গ্রন্থাগারের ওপরে আছে বসার ব্যবস্থা
প্রথম শিফট সকাল ৭টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় শিফট খোলা থাকবে বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
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