এশিয়ার সেরা ২০ সমুদ্রসৈকতের তালিকায় কক্সবাজার কি আছে

এশিয়ার সেরা ২০টি সমুদ্রসৈকতের তালিকা প্রকাশ করেছে ভ্রমণবিষয়ক আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন ‘কনডে নাস্ট ট্রাভেলার’। পাঠকদের ভোটে তৈরি ‘রিডার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’-এর এই তালিকায় এশিয়ার সেরা সৈকতের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে শ্রীলঙ্কার আরুগাম বে।
ম্যাগাজিনটির প্রকাশিত তালিকায় এশিয়ার ২০টি সৈকতের মধ্যে শ্রীলঙ্কার চারটি, থাইল্যান্ডের চারটি, ভারতের চারটি, ইন্দোনেশিয়ার তিনটি, মালয়েশিয়ার তিনটি এবং ফিলিপাইনের দুটি সৈকত আছে। তবে তালিকায় জায়গা হয়নি বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের।
তালিকায় প্রথম হওয়া আরুগাম বে পেয়েছে এক শর মধ্যে ৯৮ দশমিক ৮৪ স্কোর। দ্বিতীয় স্থানে থাকা থাইল্যান্ডের রাইলে বিচের স্কোর ৯৪ দশমিক ৪৪। তৃতীয় স্থানে আছে মালয়েশিয়ার পেরাক রাজ্যের পাংকর দ্বীপের কোরাল বিচ। এর স্কোর ৯৩ দশমিক ৩৩।
‘কনডে নাস্ট ট্রাভেলার’ জানিয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সমুদ্রসৈকত নিয়ে পাঠকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাঁদের পছন্দের ভিত্তিতেই এবারের রিডার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ডসের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।
১. আরুগাম বে বিচ, শ্রীলঙ্কা, স্কোর ৯৮.৮৪
২. রাইলে বিচ, থাইল্যান্ড, স্কোর ৯৪.৪৪
৩. কোরাল বিচ, পাংকর দ্বীপ, মালয়েশিয়া, স্কোর ৯৩.৩৩
৪. বোরাকে, ফিলিপাইন, স্কোর ৯৩.০১
৫. নুসা দুয়া বিচ, ইন্দোনেশিয়া, স্কোর ৯২.৯৩
৬. পেরহেনতিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া, স্কোর ৯২.৭৮
৭. পান্তাই পাদাং পাদাং, ইন্দোনেশিয়া, স্কোর ৯১.৬৭
৮. লাংকাউই দ্বীপ, মালয়েশিয়া, স্কোর ৮৮.৬৭
৯. বেনটোটা বিচ, শ্রীলঙ্কা, স্কোর ৮৮.৩৩
১০. আও নাং বিচ, থাইল্যান্ড, স্কোর ৮৫.৫৬
১১. রাধানগর বিচ, ভারত, স্কোর ৮৫.০০
১২. এল নিডো, ফিলিপাইন, স্কোর ৮৪.৮৪
১৩. আগোন্ডা বিচ, ভারত, স্কোর ৮৪.১২
১৪. তাঙ্গালে বিচ, শ্রীলঙ্কা, স্কোর ৮৩.৩৩
১৫. আনজুনা বিচ, ভারত, স্কোর ৮২.৬৭
১৬. পাতায়া বিচ, থাইল্যান্ড, স্কোর ৮১.৬৭
১৭. গিলি ত্রাওয়ানগান বিচ, ইন্দোনেশিয়া, স্কোর ৮০.০০
১৮. মায়া বে, থাইল্যান্ড, স্কোর ৭৯.৭৪
১৯. নেগোম্বো বিচ, শ্রীলঙ্কা, স্কোর ৭৮.৯২
২০. গোকর্ণ বিচ, ভারত, স্কোর ৭৭.৫৭