শাপলাবিলে সুনেরাহর একদিন

শরৎ এলেই ফেসবুকে শাপলাবিল হয়ে যায় ট্রেন্ডি। দেশের বিভিন্ন হাওর ও বিলে দল বেঁধে ছুটে যান তরুণেরা। সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি ছবিও তোলেন সমানতালে। ‘নকশা’য় ৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ‘শরতের শাপলাসফর’ শিরোনামের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে সে ধারাই তুলে ধরা হয়।
জীবনযাপন ডেস্ক
‘নকশা’য় ৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ‘শরতের শাপলাসফর’ শিরোনামের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে মডেল হয়েছেন অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল
বিজ্ঞাপন
ফটোশুট ছিল নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পদ্ম-শাপলা রিসোর্টে
বিজ্ঞাপন
বিলজুড়ে ছিল পদ্ম ও শাপলা ফুল। অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল হাতে তুলে নিয়েছিলেন পদ্মফুলশুটের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল সাদা স্কার্ট আর লাল আপসাইক্লিং করা টপসুনেরাহর সাজ ছিল একদমই হালকা। এবারই প্রথম শাপলাবিলে গিয়ে ছবি তুলেছেন সুনেরাহ। জানালেন, এ বছর ছবি তোলার পরিকল্পনা ছিল আগে থেকেইভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে ওঠে লাল-সাদা শাপলাবর্ষার শেষ ভাগ থেকে শরতের শুরুতেই দেশের বিভিন্ন হাওর ও বিলে শাপলা ফুটতে শুরু করেছে। তরুণদের হাত ধরেই ‘শাপলা ট্যুরিজম’ প্রসার লাভ করেছে। ফেসবুকভিত্তিক বিভিন্ন ট্যুরিজম গ্রুপ দেশের নানা প্রান্তে শাপলাবিল ঘুরিয়ে দেখানোর আয়োজন করছে