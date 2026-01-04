ভালোবাসার আরেকটি বছর পূর্ণ হলো, বলছেন মিম

আজ অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমের বিবাহবার্ষিকীমিম তাঁর ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে ছবিগুলো আপলোড করে জানান দিয়েছেন—তাঁদের বিয়ের চার বছর পূর্ণ হলো।
স্বামী সনি পোদ্দারের সঙ্গে আনন্দের মুহূর্তগুলোই ভক্তদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী
মালদ্বীপের এই ভ্রমণ যে ২০২৫ সালের শেষটা বিশেষ করে তুলেছে, সে কথা আগেই জানিয়েছিলেন মিমদুজনের এই ছবি কোনো সিনেমার দৃশ্য ভেবে ভুল হতেই পারে!২০২২ সালের এই দিনেই একটি পাঁচতারকা হোটেলে দুজনের বিয়ে হয়েছিলবিয়ের আগে অবশ্য অনেক দিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, একজন ব্যাংকারকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন মিম।মালদ্বীপ যে এই দম্পতির প্রিয় গন্তব্য, সেটা তাঁদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ রাখলেই অনুমান করা যায়।বিয়ের পর দুজন হানিমুনেও গিয়েছিলেন মালদ্বীপেগত মাসেই মিম জানিয়েছেন, শিগগিরই নতুন সিনেমা নিয়ে ফিরছেন তিনি