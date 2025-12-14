ভ্রমণ

মালদ্বীপে ঝলমলে মেহজাবীন, সাগরতীরে কেমন কাটছে সময়, দেখুন ছবিতে

পুরোদস্তুর ছুটির মুডে আছেন মেহজাবীন চৌধুরী
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
স্বামী আদনান আল রাজীবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এখন আছেন মালদ্বীপে
বই, আর বন্ধু, আর কী চাই!
বোঝাই যায়, সাগরতীরে সময়টা বেশ উপভোগ করছেন এই অভিনেত্রী
বাক্সভর্তি ঝিনুক, মুক্তা…এই ছবি পাওয়া গেল মেহজাবীনের ইনস্টাগ্রামে
মালদ্বীপের ঝলমলে আকাশ নিশ্চয়ই এই তারকা দম্পতিকে স্বাগত জানিয়েছে।
এক পায়ে নূপুর তোমার অন্য পা খালি…
১৩ বছরের প্রেমের সম্পর্ক। এ বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেন মেহজাবীন ও আদনান।
২০২৫ সালটা নিশ্চয়ই তাঁদের জন্য বিশেষ। তাই বছরের শেষটা তাঁরা উদ্‌যাপন করছেন একসঙ্গে।
সিনেমার দৃশ্যের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়!
