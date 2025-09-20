ভ্রমণ

ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে ২১ কিলোমিটার দৌড়ালেন তৌসিফ মাহবুব

রাজধানীর হাতিরঝিলে হাফ ম্যারাথনের আয়োজন করেছিল ‘অ্যাকটিভ পালস বাংলাদেশ’। ১৯ সেপ্টেম্বর ভোরের এই দৌড় উৎসবে হাজারো দৌড়বিদ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যেই ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে দৃষ্টি কাড়েন অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব।

রাজধানীর হাতিরঝিলে হাফ ম্যারাথনে অংশ নেন অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব
ছবি: ফেসবুক থেকে
ম্যারাথনে তৌসিফের হাতে ছিল ফিলিস্তিনের পতাকা
ইসরায়েলি আগ্রাসনে অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে যাওয়া দেশটির জন্য যেন ভালোবাসার বার্তা পাঠালেন অভিনেতা
ম্যারাথনের ছবিগুলো ফেসবুকে পোস্ট করেছেন তৌসিফ
ছবিগুলোর সঙ্গে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘মানুষ চাইলে কী না পারে, সীমাবদ্ধতা শুধু আমাদের মনের ভেতরেই থাকে। ২১ কিলোমিটার সম্পন্ন করলাম!’
তৌসিফের এই দৌড় তাঁর ভক্তদেরও বেশ প্রেরণা জোগাচ্ছে।
